Dente a Sherwood Festival

Mercoledi 28 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco Dente, uno dei più apprezzati cantautori italiani, che tornerà in tour questa estate con un nuovo live-set e passerà da Padova il 28 giugno, presentando l’ultimo album “Canzoni per metà” e il singolo inedito “Quello che si ha”.

DETTAGLI

Apertura cancelli: ore 19.

Inizio concerto Mainstage: ore 21.

DENTE

"Estate 2017 Tour"

"Quello che si ha" è il nuovo singolo di Dente, un nuovo brano inedito non contentuo nel suo ultimo album"Canzoni per metà", uscito lo scorso 7 ottobre per l'etichetta Pastiglie/Sony Music Entertainment.

Il video è stato curato da Nicole Cardin, mentre il brano è disponibile su iTunes e in streaming su Spotify.

Dente è uno dei più apprezzati cantautori italiani, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numerso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati.

"Quello che si ha" è il freschissimo brano con cui Dente si affaccia all'estate dopo il lungo tour che lo ha visto impegnato nei club di tutta Italia e in diversi concerti in Europa.

Il singolo è stato suonato da Dente insieme ai Plastic Made Sofa, registrato mixato da Lorenzo Caperchi al Red Carpet Studio di Brescia.

BIGLIETTI

Ingresso "1 euro può bastare".

INFORMAZIONI

