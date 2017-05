Incontro pubblico sul tema: “Depressione e senilità” in quartiere 2 Nord

Incontro pubblico rivolto in particolare ai non più giovanissimi per parlare di depressione, fenomeno molto diffuso tra la popolazione anziana.

Relatore il dr. Luca Martini, specializzando della Scuola di specializzazione in psichiatria dell’Università di Padova.

Iniziativa organizzata dal Centro di ascolto Padova Nord in collaborazione con il Comune di Padova - quartiere 2 Nord.

Ingresso libero.

Per informazioni

Centro di ascolto Padova Nord

telefono segreteria 049 600614