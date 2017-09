Detour. Festival del Cinema di Viaggio, cerca volontari: incontro alla libreria Pangea

Mercoledì 13 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, Detour incontra tutti gli aspiranti volontari alla libreria Pangea di via San Martino e Solferino a Padova.

Detour. Festival del Cinema di Viaggio si sta preparando alla sesta edizione, che si svolgerà dal 4 al 8 ottobre a Padova, e con l’occasione invita tutti coloro che vogliono collaborare alla manifestazione a un incontro conoscitivo.

I volontari avranno l’opportunità di far parte di un progetto appassionante, di entrare in contatto con registi, attori e sceneggiatori italiani e stranieri; avranno inoltre il compito di accogliere i visitatori, diventare un punto di riferimento per il pubblico, scattare fotografie dei momenti salienti e aiutare in prima linea lo staff tecnico nell’allestimento e nella gestione della sala e degli spazi del festival.

Nel corso di tutto il pomeriggio lo staff del festival eseguirà dei colloqui individuali con chiunque voglia offrire un contributo alla riuscita dell’iniziativa.

