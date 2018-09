“La terra d’Israele e il dialogo ebraico cristiano” incontro a Casa Pio X

Mercoledì 12 settembre, alle ore 18, in Salone Lazzati di Casa Pio X, via Vescovado 29, a Padova, si ritrova il Gruppo di Studio sull’Ebraismo per un incontro organizzato in collaborazione con il SAE, Servizio Attività Ecumeniche.

L’appuntamento, dal titolo La Terra d’Israele e il dialogo ebraico-cristiano è dedicato alla memoria delle sorelle Teresa e Adele Salzano che hanno dedicato la loro vita all’animazione del dialogo ebraico-cristiano.

La serata avrà come ospite il gesuita padre David Neuhaus che di recente ha pubblicato due libri dal titolo Dialogo a Gerusalemme. Vi scrivo dalla Terra Santa e Riflessioni Bibliche (per le edizioni Zikkaron). Introduce il presidente del SAE, Piero Stefani.

