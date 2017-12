Dibattito su questione nuovo ospedale alla Sala Quartiere Nord

Nuovo su attuale?

Sì. si può e si deve

La cittadinanza è invitata all’incontro pubblico e di informazione per discutere del futuro dell’ospedale di Padova e conoscere le nostre proposte.

Un ospedale all’altezza delle aspettative dei cittadini nel cuore della città in via Giustiniani? Si può.

Niente vuoti urbani come a Monselice, Este, Mestre? Si deve.

Gallery