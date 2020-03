“Die Mauer – Il Muro”, spettacolo della rassegna “Ricordami2” al Rex

Rinviato NUOVA DATA/ Ricordami. 2 DIE MAUER IL MURO

Volgono al termine gli appuntamenti del venerdì sera con il Teatro Civile. Anche quest’anno il programma sarà denso di storie e provocazioni, grazie alla Direzione Artistica di Teatro Bresci e con la collaborazione del Cinema Teatro Rex.

In scena il 15 maggio, alle 21.15, lo spettacolo "Die Mauer – Il muro".

Dettagli

È stata una delle barriere più invalicabili e letali che l’essere umano abbia mai conosciuto in grado di tenere divisa una città per 28 anni e provocare la morte di centinaia di persone.

Attraverso reali testimonianze frutto di un’inchiesta giornalistica sul campo, lo spettacolo “Die Mauer • Il Muro” porta in scena indimenticabili storie vere di determinazione, coraggio e fede nel nome della libertà e del rispetto dei diritti umani.

Una storia, quella del Muro di Berlino, che parla di violenza e dittature, ma allo stesso tempo del destino di migliaia di persone che decisero di scavalcare una barriera ingiusta e ignobile per conquistare il diritto di essere semplicemente “liberi”. (marco-cortesi.com)

Ricordami 2 è una rassegna realizzata con la direzione artistica di Teatro Bresci e la collaborazione del Cinema Teatro Rex.

Biglietti

Intero euro 8

Ridotto euro 6 (Under 18, studenti universitari che presentano il libretto o il badge)

Omaggio per disabili e accompagnatori

Abbonamento 4 spettacoli euro 22

(non si effettuano prenotazioni)

In vendita presso:

biglietteria Cinema Teatro Rex durante gli orari di apertura della sala

on line cliccando l'apposito pulsante in questo evento

Info

Marta (Cinema Teatro Rex)

+39 347 4763045

Info web

https://www.facebook.com/events/456565285031161/

https://cinemateatrorex.wordpress.com/

