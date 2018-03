"10mila ore di solidarietà", maratona di volontariato per giovani a Padova

Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, la Diocesi di Padova, la Fondazione Antonveneta e il comune di Padova organizzano la quarta edizione di "10mila ore di solidarietà", in programma dalle 9 di sabato 10 marzo alle 18 di domenica 11 marzo.

L'iniziativa

Il progetto è un’occasione imperdibile per gruppi giovanili, classi scolastiche, associazioni sportive, gruppi di amici o singoli, di conoscere il proprio territorio e vivere un’esperienza di condivisione e servizio in associazioni, cooperative e imprese sociali.

Per la quarta edizione l’obiettivo è raggiungere insieme almeno 10mila ore di solidarietà nei due giorni del progetto.

Il progetto si inserisce nei festeggiamenti per la Giornata internazionale del volontariato.

L’esperienza potrà essere riconosciuta come stage o come Alternanza Scuola Lavoro.

Dettagli per i partecipanti

Ci si può iscrivere come singolo o come gruppo;

possono partecipare giovani dai 14 anni;

il gruppo è composto da minimo 5 e massimo 10 persone e ha un referente maggiorenne che lo accompagna per tutta la durata del progetto (notti comprese);

le persone iscritte singolarmente saranno accorpate in un gruppo;

giovani e accompagnatori sono assicurati per tutta la durata dell’iniziativa;

ai partecipanti sarà fornito vitto e alloggio;

la partecipazione è gratuita;

i moduli sono a disposizione sul sito www.10000ore.it ;

termine iscrizioni: il 16 febbraio

Esempi di progetti da realizzare

Spettacoli teatrali organizzati con agli ospiti

realizzazione di un cortometraggio

ripristino degli spazi verdi di una comunità

affiancamento agli educatori in comunità o strutture di accoglienza

sistemazione di uno spazio da adattare per attività sociali

realizzazione di murales

esecuzione di un sondaggio sul ruolo del volontariato

monitoraggio delle barriere architettoniche in un determinato territorio

Il progetto da realizzare e l'ente ospitante saranno comunicati pochi giorni prima dell’avvio dell’attività.

Domenica 11 marzo dalle 12 pranzo e festa insieme animati dagli amici di Sbandus

Informazioni e prenotazioni

www.10000ore.it

10000ore@gmail.com