Diemme porte aperte: arte, storia ed evoluzione del caffè a Padova

Domenica 24 settembre, dalle 14 alle 19, Diemme Industria Caffè Torrefatti aprirà le porte al pubblico, per festeggiare i novant'anni dell’attività di torrefazione tra visite alla produzione, esposizioni, momenti di degustazione e interventi di ospiti di spicco nel panorama caffè e gourmet.

Un pomeriggio in cui l’azienda diventerà il palcoscenico di un racconto multiforme e appassionante: quello del caffè e dei suoi artigiani.

Di questo protagonista indiscusso si potranno esplorare le diverse caratteristiche e potenzialità espressive, spaziando dagli aspetti botanici al processo di tostatura, dalla selezione dei chicchi al profilo organolettico in tazza.

ARTE

A portarlo in scena nelle sue molteplici dimensioni - tecnica, storica e artistica - ci saranno lo staff della Diemme, dai Coffe Master agli operatori della produzione, professionisti e ospiti d’eccezione come Andrea Lattuada e Leonardo Di Carlo, nonché il visual artist d’origine padovana, ormai di fama internazionale, Emmanuele Panzarini.

Panzarini presenterà all’esterno della sede un’installazione site-specific dal titolo “Around”.

Un’opera che nasce dopo una riflessione dell’artista sul mondo del caffè, in particolare sulle diverse origini e luoghi di coltivazione.

L’installazione sarà un percorso di scoperta per il visitatore, sviluppato sui contrasti tra esterno e interno, contenitore e contenuto, monocromia e policromia.

SFIDA

L'open day sarà reso ancora più creativo e coinvolgente dalla Latte Art Competition: una sfida all'ultimo cappuccino decorato, dedicata ai clienti di Diemme.

In giuria tre nomi di rilievo nell’ambito della latte art e della formazione ai baristi: Andrea Lattuada, consulente italiano del caffè, pioniere degli Specialty Coffee e titolare della Scuola 9bar; Davide Cavaglieri, talentuoso barista che si è classificato al secondo posto al Campionato Italiano Barista 2017; Matteo Beluffi, campione italiano di Latte Art 2017 a Sigep.

I migliori baristi si aggiudicheranno una macchina per caffè espresso Nuova Simonelli Musica Lux e un macinadosatore istantaneo Fiorenzato F64 EVO.

Per tutti i partecipanti alla competition sono inoltre previsti interessanti premi offerti da Brita, De Vecchi Giuseppe, Pulycaff, Granarolo e Hangar78.

Un contest che coinvolgerà dunque i clienti di Diemme Industria Caffè Torrefatti, puntando sul raggiungimento di risultati d’eccellenza, sulla capacità di offrire un prodotto e un servizio che sanno distinguere, grazie alla passione e alla continua ricerca nel proprio settore.

Media partner dell’evento MixerPlanet, Pasticceria Internazionale, Lucca Manga School e Nicola Verardo Photographer.

L’esperienza Diemme si può vivere oggi in modo personale e alternativo all’interno del locale Caffè Diemme Italian Attitude in Prato della Valle: un nuovo concept in cui ogni tazza diventa specialità da conoscere, creare, scegliere e portare a casa, in grani o macinata, a seconda delle proprie preferenze di gusto e di estrazione.