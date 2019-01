“Digital customer care operator”, selezioni per il corso rivolto alle donne all’Ascom

Il 22 gennaio a partire dalle ore 9 all’Ascom di Padova (Piazza V. Bardella 3), si terranno le selezioni per un interessante percorso formativo gratuito rivolto esclusivamente alle donne e promosso da Ascom Servizi Padova Spa (nell’ambito del progetto del bando D.G.R. 1311/2018 –

Protagonisti del cambiamento – Strumenti per le persone e le organizzazioni).

Si tratta di un progetto formativo e di consulenza personalizzata che avrà la durata di 154 ore con tirocinio in azienda previsto per 320 ore e che consentirà alle partecipanti di conseguire il titolo di “Digital customer care operator”.

Questo percorso gratuito è aperto solamente a donne disoccupate / inoccupate diplomate e / o laureate residenti o domiciliate in Veneto e prevede, per il solo periodo di tirocinio, un’indennità di frequenza mensile di euro 350 (massimo 3 mesi) e per le aventi diritto anche un Voucher per l’accesso ai servizi di conciliazione vita-lavoro del valore mensile di euro 200 (massimo 3 mesi).

La figura professionale del digital customer care operator vuole essere un supporto operativo e concreto in grado di facilitare la trasformazione digitale delle PMI del territorio connettendole alle trasformazioni che sono in atto in ottica 4.0.

L’operatrice della digital customer care potrà facilitare l’adozione di soluzioni digitali di supporto ai diversi processi aziendali quali ad esempio l’implementazione di CRM, la gestione delle relazioni con i clienti (social, web, pagamenti elettronici), l’e-commerce, i sistemi di prenotazioni on line, i sistemi di analisi dei dati provenienti dal cliente e soluzioni per l’assistenza e la cura del cliente nel pre e post vendita.

Al termine del percorso di formazione, consulenza e tirocinio, le allieve potranno spendersi sia come possibili dipendenti, sia come libere professioniste in grado di supportare più imprese nel rafforzamento della propria immagine aziendale nel web.

Per ogni informazione relativa ai requisiti e per accedere alle preiscrizione alle selezioni contattare l’Ufficio Formazione di Ascom Servizi Padova Spa (Marianna Scrivo - tel. 049/8209755 – e-mail: forma02@ascompd.com)

https://www.ascompd.com/index.php/comunicazione/articoli-2019/4654-digital-customer-care-operator-il-22-gennaio-le-selezioni-per-il-corso-gratuito.html