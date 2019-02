“Digital social enterprise nella trasformazione aziendale”, incontro alla Fornace Morandi

Continua la collaborazione tra Gellify, prima piattaforma d’innovazione B2B in grado di connettere nella propria community le startup digitali B2B e le aziende tradizionali con l’obiettivo di innovare processi, prodotti e modelli di business, e Auxiell, società specializzata nella Complete Lean Transformation, che supporta le aziende nell’incrementare le proprie performance nella produzione e redditività eliminando gli sprechi in tutti i processi attraverso il lean system.

La partnership prevede iniziative condivise nella community dell’innovazione Explore, un ecosistema sviluppato da Gellify dedicato ad aziende, startup e addetti ai lavori che operano nell’intersezione tra innovazione tecnologica e di business, imprenditoria e investimenti in ambito B2B digitale.

Si comincia con un primo appuntamento degli Explore Talks 2019 di Gellify dal titolo “Digital Social Enterprise nella trasformazione aziendale” in programma il 27 febbraio presso il quartier generale di Auxiell (Fornace Morandi) a Padova.

Il secondo appuntamento del 2019 è previsto sempre a Padova il 23 maggio e avrà come focus il tema della “Leadership nell’era digitale”.

Format di eventi ispirazionali e gratuiti su diversi ambiti della tecnologia, del business e dell’innovazione organizzati mensilmente da Gellify sul territorio nazionale, gli Explore Talks propongono un collegio di speakers che si alternano per circa due ore, ispirando la platea con contenuti inediti che descrivono gli orizzonti che le loro società o progetti stanno percorrendo.

All’appuntamento del 27 febbraio interverranno professionisti che hanno progettato e implementato strategie e strumenti di trasformazione digitale e culturale e aziende che stanno innovando attraverso progetti di “Digital Social Enterprise”, ovvero quell’insieme di strumenti che abilitano la condivisione di informazioni all’interno dell’azienda e verso l’esterno nella relazione con gli stakeholders. Sarà un’occasione per approfondire come la trasformazione digitale avvenga primariamente attraverso un cambiamento culturale e strategico delle organizzazioni e come vada progettata tenendo conto dell’esperienza lavorativa dei dipendenti (“Employee Journey”), dei propri collaboratori, dei portatori di interesse esterni e del loro allineamento con le strategie marketing ed HR.

All’appuntamento di febbraio interverranno Marcello Coppa, Managing Partner di Gellify, Riccardo Pavanato, CEO e Partner di Auxiell, e Veronica Civiero, Head of social, content and influencer strategies di l’Oreal Italia.

La collaborazione tra Gellify e Auxiell è funzionale a far incontrare due ambiti che oggi intervengono nei processi d’innovazione, ovvero quello dell’introduzione delle tecnologie da un lato - favorito dalle startup dell’ecosistema GELLIFY - e quello della strutturazione dei processi in ottica Lean dall’altro: questi due mondi, insieme, hanno un alto potenziale di generazione di valore nella trasformazione digitale del manifatturiero.

Oggi infatti il Lean System costituisce un prerequisito per la digitalizzazione e l’adozione delle tecnologie dell’industria 4.0 che richiedono un ripensamento in termini di tempi e metodi dei processi. Questo approccio, basato sull’adozione di un metodo scientifico, può applicarsi sia agli aspetti logistico-produttivi sia ad altre aree aziendali e ne semplifica i processi rendendoli visibili.

Ad avallare questa tesi concorrono i risultati del primo Osservatorio ICRIOS-Bocconi sul Lean Thinking (2018) realizzato con il supporto di Auxiell da cui è emerso che le imprese che intraprendono un processo di trasformazione ispirato ai dettami del lean thinking risultano più redditizie ed appetibili per gli investitori. Nello specifico registrano una migliore redditività del capitale investito (+2,7%) rispetto alle imprese non lean e un migliore rapporto posizione finanziaria netta/margine operativo lordo (-3,6%).

«La piattaforma Explore è per noi una risposta continuativa e sistematica alle sfide della Terza Wave di Internet in cui ci troviamo oggi - dichiara Andrea Landini, Managing Partner e Head of Community di GELLIFY - ovvero saper portare nei prossimi vent’anni le caratteristiche del digitale in ambiti analogici, come il tessuto manifatturiero, dei trasporti, della salute e della finanza e saper coniugare la capacità di supportare le startup dal punto di vista finanziario e delle competenze in tutti gli ambiti del business. Per questo motivo siamo davvero lieti del contributo che Auxiell potrà portare all’interno della nostra piattaforma grazie alle proprie consolidate competenze nella trasformazione lean con documentati casi di successo sia in territorio nazionale che internazionale».

Aziende come Zoppas e Lurisia hanno infatti già adottato il metodo lean sia a livello organizzativo che gestionale riscontrando un miglioramento nei processi già esistenti ma anche nella progettazione del cambiamento a livello aziendale.

«Siamo felici della collaborazione instaurata con Gellify, che è leader nel far dialogare le start up digitali B2B e le aziende tradizionali - commenta Riccardo Pavanato, CEO e partner di Auxiell -. Il fatto che abbiano scelto noi come riferimento culturale e scientifico per i temi legati ai processi attesta che ci riconosciamo reciprocamente come leader. D’altronde, il tema del digitale e della lean transformation sono sempre più sinergici nelle aziende e per ottimizzare i processi sono necessarie competenze specialistiche e vaste in entrambi gli ambiti che le nostre società sono in grado di fornire insieme».

Partner degli Explore Talks di febbraio e maggio 2019 sono Accenture, lo Studio di consulenza tributaria e legale Pirola Pennuto Zei & Associati e lo Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner di Milano.

Per iscriversi gratuitamente ai due eventi è necessario scaricare la app Explore di Gellify da App Store o Google Play Store.

Maggiori informazioni al seguente link: http://www.gellify.com/app-explore/.

