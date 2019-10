DIGITALmeet 2019 a Padova

Dal 22 al 27 ottobre arriva #DM19: il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese.

Alfabetizzare. È questa, di nuovo e con più forza, la parola d’ordine di DIGITALmeet 2019: la settima edizione del festival diffuso sul mondo dell’alfabetizzazione digitale più grande d’Italia, organizzata da Fondazione Comunica e Talent Garden (TAG) Padova con il patrocinio dell’Università di Padova e la main partnership di un istituto bancario orientato all’innovazione come Crédit Agricole FriulAdria, va in scena da martedì 22 a domenica 27 ottobre, per un programma che propone oltre 150 incontri (tutti gratis) in 16 regioni e si estende per la prima volta nell’arco di 6 giorni. L’altra novità arriva dalla partnership con la RAI, che aiuterà DIGITALmeet a divulgare il suo messaggio nelle case degli italiani grazie alla copertura capillare delle sedi regionali. Il festival, rappresentato dall’hashtag #DM19 e dal consueto slogan Scopri, Usa, Crea, Sogna, aprirà nuovamente le porte alle proposte bottom-up lanciate dalle comunità digitali dei territori, ma ospiterà anche i grandi eventi con gli esperti del settore e le digistar.

Info web e programma

https://digitalmeet.it/programma-2019/

https://www.facebook.com/DIGITALmeet/

Eventi a Padova​

Lunedì 21

Santocono A., Potti G., Di Costanzo F., Righettini M. S., Gallo A.

PA Social In Tour

10 – 13.30 Centro Conferenze “Alla Stanga“ Camera di Commercio di Padova Piazza Giacomo Zanellato 21 (Sala Fuoco) Padova (PD)

Nizzola, Potti, Cagnan

Il Backstage dell’Informazione Digitale Raccontato con il Direttore dei Quotidiani GEDI

11.30 ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO “G. MARCONI“ Via A. Manzoni 80 Padova (PD)

Marco Giovanelli

Proiezione del Film Digitalife

18 Centro Universitario Cinematografico Via degli Zabarella 82 Padova (PD)

Martedì 22

La Piattaforma e-learnig MeMeVET per Formare Professionisti della Meccatronica e della Metallurgia

16-17.30 Consorzio Zip Galleria Spagna 35 Padova (PD)

Fulvio Romanin

Fare un Ottimo* Lavoro e Perdere Soldi e Cliente – Programmers in Padua

19-21

TalentLab

15 Via Monselice Padova

Lorenza Cracco Rossi Chauvenet, Gianni Potti, Elisa de Belvis, Paolo Brandazza, Gianpiero Reppucci, Laura Pavese, Fabrizio Macchia, Tea Bicego

Sistemi di Parental Control e strumenti di esercizio della responsabilità genitoriale nell’era tecnologica.

18 | CRCLEX – Corso del Popolo, 1, Padova

BRAINS meet DIGITAL ENTERPRISES

ore 18.30 | Orto Botanico – Via Prato della Valle 57/c Padova (PD)

Startup Collision #1 Padova

18.30 Tech Station Via Trieste 1 Padova

Mercoledì 23

Arturo Lorenzoni, Riccardo Monaco, Antonella Marascia, Laura Aglio, Alberto Corò, Valeria Pavone, Diego Zanella, Antonino Mola, Claudio Russo

Open Digital Community: la spinta del progetto Prodigio nel processo di trasformazione digitale

09:45 | Sala Livio Paladin, Palazzo municipale, Comune di Padova

Il difficoltoso percorso di trasformazione digitale che ogni Pubblica Amministrazione deve affrontare può essere facilitato aumentando le sinergie tra gli Enti e diffondendo il riuso di “buone pratiche“. E’ questo l’obiettivo del Bando Open Community 2020 che rappresenta il punto di incontro tra domanda e offerta di innovazione e sostiene gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale e di digitalizzazione della PA.

Venture Capital: scopriamo cosa cercano e cosa chiedono

10 – 13 Centro conferenze – La Stanga – Sala fuoco Piazza Giacomo Zanellato, 21, 35131 Padova PD

L’incontro, che si svolge nella cornice della DIGITALmeet, ha come obiettivo di fornire tutte le informazioni necessarie per prepararsi a presentare la propria startup ad un fondo di Venture Capital … ed essere efficaci.

Paolo Moro, Mattia Paoli, Michael Paccagnella, Marina Greco

IoT: dal Prototipo alla Produzione

16

Fenice Green Energy Park, Lungargine Gerolamo Rovetta, 28, 35127 Padova PD

L’obiettivo dell’evento è la presentazione di prodotti innovativi con tecnologie di ultima generazione attraverso l’approfondimento delle componenti tecnologiche che sono la base delle nuove soluzioni basate sul cloud.

Giovedì 24

Sozzo, Macorig, Bastianello, Rambaldi, Tebaldi, Gobbo, Toniolo, Tescaro, Donanzan

La Formazione Digitale per il Fashion

17

Aula Magna – Istituto Ruzza – Via Michele Sanmicheli, 8, 35123 Padova

Borella Francesco

Typography e Comunicazione Digitale

ore 17-19 | Pallino & Co., Via Decorati al Valore Civile, 57/A, 35142 Padova

Gabriella Greison

Sei donne che hanno cambiato il mondo

ore 17 | Aula Magna – Università di Padova – Palazzo Bo, Via VIII Febbraio, 2 Padova Le sei eroine di Gabriella Greison sono Marie Curie (1867-1934), Lise Meitner (1878-1968), Emmy Noether (1882-1935), Rosalind Franklin (1920-1958), Hedy Lamarr (1914-2000) e Mileva Marić (1875-1948). Per molti saranno nomi sconosciuti, eppure queste sei donne sono state delle pioniere. Sono nate tutte nell’arco di cinquant’anni e hanno operato negli anni cruciali e ruggenti del Novecento, che sono stati anni di guerre terribili, ma anche di avanzamenti scientifici epocali.

Venerdì 25

Coccato, Marcionelli, Beghi, Menegatti, De Bettin, Candiotto, Sandre, Potti

Robotica e AI

15 Università degli Studi di Padova – Aula Nievo Via 8 Febbraio 1848, 2, Padova (PD)

Subrahmanian, Patuanelli, Santocono, Conti, Santolamazza, Dal Pozzo, Potti, Possamai

Dall’AI al Predittivo

17.30 Università degli Studi di Padova – Aula Magna Via 8 Febbraio 1848, 2, Padova (PD)

Sabato 26

Rizzuto, Zhu, Wang, Li, Conti, Sperduti, Santolamazza, Dal Pozzo, Visetti, Bellezza, D’Incà, Conzato

Italy – China Tech Forum

10-12.30

Università di Padova

Orto Botanico

Via Prato della Valle 57/C

Padova (PD)

Alessandra Mercanzin, Marco Santarelli, Davide Maniscalco, Vittorio Calaprice, William Nonnis, Eraldo Vaccargiu, Alessandro Sigismondi

Generadata: reti e dati nel futuro

ore 10.30 | Padova

