“Dio non gioca a dadi? Probabilità e incertezza”, terzo incontro a Padova

Facoltà teologica, Università di Padova e Miur Veneto promuovono per l’ottavo anno consecutivo il corso interdisciplinare di formazione rivolto ai docenti delle scuole del Veneto. Il titolo di questa edizione, "Dio non gioca a dadi? Probabilità e incertezza", richiama una celebre espressione di Albert Einstein e vuole evidenziare come le questioni sollevate dalla probabilità giungano a interessare anche la riflessione filosofica e quella teologica - sconfinando oltre il tradizionale campo di applicazione dei saperi fisico-matematici - quando la scienza si trova coinvolta in questioni socialmente e politicamente rilevanti, in scelte che interessano esplicitamente la dimensione etica.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA

Gli incontri si terranno nell’aula tesi della Facoltà, dalle 15.30 alle 18.

Diversi saperi saranno dunque chiamati in causa nel ciclo di incontri coordinati da Piero Benvenuti (Unione Astronomica Internazionale), Simone Morandini (Facoltà teologica del Triveneto) e Giulio Peruzzi (Università di Padova).

PROSSIMI INCONTRI

Giovedì 22 marzo

Etica e scienza di fronte all'incertezza

Antonio Da Re, docente di Filosofia Morale, Università di Padova

Giulio Peruzzi, docente di Storia della scienza, Università di Padova

ISCRIZIONI

L’iscrizione al ciclo è gratuita e per la partecipazione costituirà titolo di preferenza l’appartenenza alle classi di concorso A037-A038-049-060 e Irc. La partecipazione sarà riconosciuta come formazione e aggiornamento del personale docente. Alla conclusione, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Le iscrizioni, obbligatorie, devono pervenire entro il 15 febbraio compilando e inviando il modulo scaricabile sul sito www.fttr.it.

Il ciclo di conferenze sarà attivato con un minimo di 20 iscritti.

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa: dott.ssa Chiara Gatto

Facoltà Teologica del Triveneto

Via del Seminario, 7 - Padova

049.664116