Dipartimentiadi 2018, due giornate di basket, volley e calcio al CUS

Visto il grande successo dello scorso anno, sabato 19 e domenica 20 maggio 2018, agli impianti sportivi del CUS in via Corrado 4 – Padova, si terrà la terza edizione delle Dipartimentiadi, i giochi sportivi riservati al personale dell’Università di Padova.

Sarà un week end di aggregazione, divertimento e sana competizione, dove le varie componenti dell’Ateneo si incontreranno e confronteranno per stabilire quale sia il migliore dipartimento nelle 5 discipline previste dai giochi: Basket misto (3 vs 3), Pallavolo misto (4 vs 4), Calcio misto a 5, Ping Pong e per finire la Staffetta 4x800(così modificata per motivi organizzativi).

Le squadre saranno composte da docenti e personale tecnico- amministrativo dell’Università di Padova e ogni dipartimento potrà avere in campo anche un dottorando o assegnista in ciascuna delle squadre con cui partecipa. Sono invitati ad unirsi alla manifestazione anche i familiari dei partecipanti.

Sabato pomeriggio, dalle 16 alle 18, sono previste inoltre delle attività sportive oppositamente dedicate ai bambini, e alla sera è prevista la cena e il concerto dei Karma Babe Band con Daniela Friscina dell’Università di Padova.

Gallery