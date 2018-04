L'associazione culturale Sorseggiare la pittura organizza un incontro conviviale per apprezzare la bellezza delle pennellate sulla tela portando a casa un ricordo della giornata. "Tasting and painting - dipingere degustando" va in scena a Villa Pisani di Monselice domenica 20 maggio alle 15.30.

La partecipazione comprende:

un pomeriggio di attività seguiti da esperta insegnante

tutte le attrezzature per dipingere (colori acrilici, pennelli, tela, cavalletto, grembiule)

un modello pittorico

degustazione di birra artigianale della Birbò Brewery di Abano Terme

estrazione di un weekend omaggio in Umbria offerto dall'agriturismo Trebbio Sant'Angelo di Costacciaro

Dettagli

Non è necessario avere esperienza nel campo della pittura

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: Roberto 347.9760182

Gallery