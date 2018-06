Il direttore generale di ITER Organization Bernard Bigot ospite al Bo

ITER è un progetto internazionale, che si sta sviluppando a Cadarache, in Francia, finanziato congiuntamente da Unione Europea, Cina, Giappone, Corea, Russia e USA, e che si propone di realizzare un reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale, in grado di produrre più energia di quanta il processo ne consumi per l'innesco e il sostentamento della reazione di fusione.

Domani 12 giugno dalle ore 9 in Aula Magna a Palazzo del Bo (via VIII Febbraio 2 – Padova) Bernard Bigot, direttore generale della ITER Organization (International Thermonuclear Experimental Reactor) terrà la sua Perspective lecture intitolata “Hydrogen fusion: a way to a sustainable world energy supply?”.

L’incontro con il direttore generale della ITER Organization Bernard Bigot è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Padova, con la direzione scientifica dei docenti dell’Ateneo Francesco Gnesotto, Massimo Guglielmi e Patrizia Garengo. Nel corso dell'incontro, Bernard Bigot illustrerà i progressi della ricerca e tratterà delle principali problematiche scientifiche e tecnologiche connesse alla realizzazione di una sorgente energetica illimitata, sicura e sostenibile. La sfida è dimostrare che la strada della fusione dell’idrogeno può rispondere alla crescente richiesta globale di energia, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, producendo elettricità abbondante, sicura e compatibile con la conservazione dell’ambiente.

La partecipazione è libera, su iscrizione.

