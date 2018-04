“Diritti in piazzetta... s'incamminano”, giochi e animazione in piazzetta Forzatè

Il comitato provinciale per l'Unicef di Padova, in collaborazione con il Comune - Settore Servizi Scolastici, organizza una serie di eventi allo scopo di aggregare bambini e genitori per valorizzare il momento del giocare insieme.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Prossimi eventi

In caso di pioggia le iniziative vengono sospese.

Per informazioni

Comitato provinciale per l'Unicef di Padova

049.8754988

comitato.padova@unicef.it