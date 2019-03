Convegno “Il diritto di leggere. Il diritto alle storie” a Banca Etica

“MiLEGGI. Diritti ad alta voce”, in collaborazione con “Proteo Fare Sapere - Regionale Veneto”, organizza un convegno, sabato 16 marzo, che affronta il tema della lettura.

Scarica il programma del convegno

Partendo dai meccanismi del cervello per acquisire le competenze della lettura, viene proposto un percorso che si sofferma sui libri come opportunità per tutti, sul peso delle parole e la forza delle storie, su come si può aumentare la competenza del lettore e su ciò che fa la differenza in una scuola capace di includere tutti.

Vengono inoltre illustrati gli strumenti a disposizione dei bambini e dei ragazzi che, per varie situazioni, incontrano difficoltà nella lettura e come tali strumenti possano essere utilizzati con i singoli e nelle classi.

Il convegno è rivolto a chi lavora con la lettura: insegnanti, bibliotecari, animatori culturali, studenti universitari (lettere, scienze della formazione, psicologia), genitori e appassionati di lettura.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova e Ibby Italia.

Dove

Sala Peppino Impastato di Banca Etica, via Cairoli, 11 - Padova

Costi ed iscrizione

Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione per la tessera MiLEGGI 2019.

Quota d’iscrizione: 15 euro; ridotto studenti 5 euro

La quota può essere versata, il giorno del convegno, durante la registrazione.

Per confermare la partecipazione è necessario compilare l’apposita scheda, presente nel programma scaricabile dalla sezione “Documenti” di questa pagina, ed inviarla via email all’indirizzo info.mileggi@gmail.com.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

email info.mileggi@gmail.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2179305128997878/