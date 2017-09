"Dirty Dancing - Musical" al Gran Teatro Geox

Dirty Dancing – Il Musical

mercoledì 18 aprile, ore 21.30

Gran Teatro Geox Padova

Mercoledì 18 aprile alle ore 21.30 il Gran Teatro Geox ospita "Dirty Dancing - Il Musical", un concentrato di romanticismo, sensualità e musiche travolgenti per il titolo dei record che celebra i suoi primi trent'anni.

Dopo il successo registrato nella stagione 2014/2015, con oltre 115mila spettatori nei primi tre mesi di show, "Dirty Dancing - Il Musical" torna in grande spolvero per celebrare il film divenuto cult sin dalla sua prima uscita, datata 21 agosto 1987.

La produzione è targata Wizard Productions e la regia porta la firma di Federico Bellone.

L’adattamento del giovane e talentuoso regista italiano ha incontrato il favore della critica, inducendo i produttori del format originale inglese ad assumere la regia italiana quale regia ufficiale dello spettacolo internazionale.

In occasione del trentesimo anniversario del film lo spettacolo celebrerà ancora una volta quel successo cinematografico che negli anni ha raggiunto risultati stupefacenti: oltre 40 milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd e Blu-Ray.

Fedele trasposizione teatrale del film ambientato in una lontana estate degli anni Sessanta, "Dirty Dancing - Il Musical" (The Classic Story on Stage) racconta il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle: e nella tipica atmosfera festosa del villaggio turistico nasce la loro storia d’amore, accompagnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale.

Eleanor Bergstein, autrice del film e dello spettacolo teatrale, ha affiancato il team italiano nella scelta del cast (ancora in via di definizione), proprio a garanzia della professionalità degli attori e della qualità dello spettacolo che in Inghilterra, Germania e Spagna ha già fatto registrare i più alti incassi nella storia del teatro europeo.

I dialoghi dell’adattamento italiano sono stati tradotti da Alice Mistroni, mentre le canzoni sono cantate dal vivo in lingua originale, sulle basi.

Un'orchestra di cinque elementi esegue in scena i pezzi più famosi di questa straordinaria colonna sonora.

BIGLIETTI

Biglietti disponibili su zedlive.com, fastickets.it e alla nuova biglietteria del Gran Teatro Geox (da mercoledì a sabto, dalle 15 alle 19)

Interi da 29 a 55 euro; ridotti ragazzi 19,50 a 23 euro

INFORMAZIONI

http://www.zedlive.com/evento/biglietti-dirty-dancing-musical-padova/