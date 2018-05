Dischi Soviet Studio jam night al Bistrock di San Martino di Lupari

Dischi Soviet Studio, la nota etichetta con sede a Cittadella, condurrà una serata all'insegna della musica indie rock: il 6 maggio le band affiliate al gruppo si susseguiranno sul palco del Bistrock con una jam finale. Tra i partecipanti Limone, Superportua, Alcesti, The Slaps, Bob Balera, MotoPerpetuo e molti altri.

La casa discografica

Dischi Soviet Studio è una comunità artistica in via d'espansione.

Nata a Cittadella nel 2010, in breve si è proposta come imprescindibile punto di riferimento della scena musicale locale.

L'obiettivo di Dischi Soviet Studio è quello di dare visibilità ai gruppi ed alle personalità del territorio veneto e non solo. Rimane la convinzione che queste inesplorate dimensioni abbiano e debbano avere la possibilità di emergere. Supporto, impegno, partecipazione e sentimento.