Fantasia in Disney: "Saludos Amigos" al parco Fantasia

Il giovedì al Parco Fantasia arriva il Magico Mondo Disney. Una bellissima proposta per tutta la famiglia firmata è Fantasia!

#Aperitivando: dalle 18 alle 19

Vi aspettiamo nella verde cornice del Parco Fantasia per un fresco aperitivo in compagnia!

entrata gratis per un bambino

consumazione obbligatoria per un adulto

#Disney Vintage: dalle 21

Un viaggio nel tempo per riscoprire 3 Grandi Classici che hanno segnato la storia Cinematografica del mondo Disney. Il Parco Fantasia diventa per l'occasione un cinema all'aperto sotto le stelle per far conoscere ai più piccoli alcuni tra i più grandi Classici firmati Disney mentre per tutti i genitori sarà un momento per tornare un po bambini.

Invitiamo tutti per l'occasione a portare una coperta o un telo!

Giovedì 16 agosto "Saludos Amigos"

è un film del 1942 diretto da Wilfred Jackson, Jack Kinney, Hamilton Luske e Bill Roberts. È un mediometraggio d'animazione collettivo prodotto dalla The Walt Disney Company e distribuito dalla RKO Radio Pictures. È il 6° Classico Disney, e il primo di sei film collettivi prodotti dallo studio Disney negli anni quaranta.

Giovedì 23 agosto "Le avventure di Ichabod e Mr. Toad"

è un film del 1949 diretto da Jack Kinney, Clyde Geronimi e James Algar. È un film d'animazione prodotto dalla Walt Disney Productions e composto da due segmenti, basati rispettivamente sulle storie Il vento tra i salici e La leggenda di Sleepy Hollow. E' undicesimo Classico Disney. È anche l'ultimo dei sei film collettivi prodotti dalla Disney fino a Le avventure di Winnie the Pooh del 1977, dopo Saludos Amigos, I tre caballeros, Musica maestro, Bongo e i tre avventurieri e Lo scrigno delle sette perle.

Giovedì 30 agosto "Taron e la pentola magica"

è un film d'animazione del 1985, prodotto dalla Walt Disney Productions. È il 25º Classico Disney secondo il canone ufficiale ed è a partire da questo film che cominciò ad essere utilizzato il logo della Walt Disney Pictures con il castello bianco su sfondo celeste.

