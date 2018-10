Manovre di disostruzione e sicurezza in auto al teatro ai Colli

Cybex, azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti per bambini - continua con attenzione la sua campagna per la promozione della sicurezza del bambino grazie alla stretta partnership con Four (www.four.srl), azienda che si occupa di sicurezza e formazione, e grazie all’aiuto di Salvagente, Associazione italiana impegnata nella diffusione della cultura di primo soccorso (www.salvagenteitalia.org).

Prossimo appuntamento gratuito e rivolto ai genitori e che vedrà coinvolte le due realtà sarà sabato 13 ottobre presso il Teatro ai Colli di Padova, in cui si terrà un importante evento dedicato alla sicurezza del bambino in auto e nella vita di tutti i giorni.

Primo tema focus dell’evento sarà la sicurezza in auto con la presenza di un esperto Cybex che illustrerà quali sono i comportamenti corretti e sicuri per trasportare il bambino in auto dalla nascita senza correre rischi. Si passerà poi alla spiegazione e prova pratica delle manovre di disostruzione pediatrica mostrate e insegnante dal team di Salvagente.

Info

http://www.salvagenteitalia.org/