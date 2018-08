Mostra "Distacchi" di Tiziana Montan a Palazzo Moroni

Dal 7 settembre al 7 ottobre la mostra "Distacchi" di Tiziana Montan che opera da oltre trent’anni a Treviso come psicologa-psicoterapeuta ad orientamento dinamico.

Nel suo percorso artistico, le opere e le installazioni riproducono in chiave simbolica le emozioni e le dinamiche psicologiche di ognuno di noi. La Mostra personale dal titolo "Distacchi", allestita alle Scuderie di Palazzo Moroni, ha come tema centrale l’arte e la psiche e realizza il concetto di distacco come momento evolutivo che porta alla determinazione dell’individuo, intento a divenire un essere a sé stante, distaccato da aspetti disfunzionali.

Ogni forma di distacco è rappresentata mediante opere pittoriche, video e installazioni che spaziano dall’immaginario collettivo all'esperienza individuale.

Il percorso comprende l’origine del mondo e alcuni passaggi psicologici che consentono all'individuo di comprendere e raggiungere la propria soggettività, come il distacco dalle figure primarie, dal mondo magico, dall'amore malato e dalla vita terrena.

In contemporanea alla realizzazione del percorso espositivo saranno effettuati dei laboratori che si serviranno di alcune tecniche mututate dall'arte-terapia e che avranno come tema il concetto di distacco. I laboratori si terranno al Centro culturale Altinate San Gaetano con cadenza giornaliera e vedranno coinvolti bambini dai 6 ai 13 anni e famiglie.

Ingresso libero

Informazioni

Orario: 9.30-12.30 e 14-19, lunedì chiuso

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204522 – ferrettimp@comune.padova.it

https://www.facebook.com/events/231349877548110/​