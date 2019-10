Design, architettura e arte per l'evento "Distretto Santa Croce" a Padova

Vi invitiamo all'edizione 2019 di Distretto Santa Croce che si terrà il prossimo 11 ottobre: un appuntamento annuale con design, architettura, arte contemporanea che coinvolge alcune realtà situate vicino a Porta Santa Croce, Padova.

L'evento, giunto alla sua settima edizione, riunisce Multiplo, studio di progettazione grafica e direzione artistica; Èurema Interni, negozio di arredamento e design; lo studio Depaolidefranceschibaldan architetti; e, da quest'anno, il Tempio OraZen, a pochi passi nel quartiere di Santa Croce.

I progetti

ROMAIN BLANCK. FEUILLES, TESTS, FEUILLES, TOILES - Multiplo presenta il solo show di Romain Blanck, artista francese che confronta anonimi test d’inchiostrazione raccolti in ambiti sociali e geografici differenti. Le analogie emerse tra questi segni casuali rivelano, a sorpresa, un linguaggio estremamente coerente e razionale che viene reso eterno dalla trasposizione su tela. In occasione della mostra, Romain Blanck, ha prodotto un multiplo d’artista in edizione di 40 pezzi numerati e autenticati. Si tratta dell'unico caso in cui l’artista si confronta con la trasposizione del segno su piastrella smaltata. Data la ridotta tiratura, l’opera è acquistabile in prevendita a partire da oggi.

SOLITARI, MA NON TROPPO! - Èurema Interni presenta la nuova collezione b Solitaire di bulthaup, oggetti fortemente caratterizzati dai materiali che li costituiscono. La leggerezza e preziosità della pressofusione di alluminio è abbinata alla matericità e calore del legno massello di rovere, ai quali possono essere aggiunti eleganti dettagli in acciaio inox, vetro e ghisa. Elementi contenitivi che fondamentalmente sono di trait d’union fra la zona operativa della cucina e lo spazio living, ma che allo stesso tempo possono trovare “solitaria” collocazione anche in altri ambienti della casa.

ISOLATI - Depaolidefranceschibaldan architetti avvia un percorso partecipativo che introduce alla qualità del progetto. Una serie di micro-interventi, all’interno del Distretto, saranno così promotori di nuove connessioni: fra le persone, con il paesaggio e con quello che già c’è. Come nella città di Ersilia dove “per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti tendono dei fili tra gli spigoli delle case: ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma”. Ecco, per noi, l’architettura: una forza attiva in grado di generare relazioni e conformare spazi a misura umana. – I. Calvino, Le città invisibili, 1972

LIVE NOW DIE LATER / URBANZEN - Per la prima volta anche il Tempio OraZen di via Beata Eustochio parteciperà al Distretto, ospitando una doppia mostra fotografica: Live Now Die Later / Urbanzen, ospitata dal Tempio OraZen, che da quest’anno entra a far parte del progetto. Live Now Die Later è un progetto di sensibilizzazione sociale, una piattaforma mediatica utile ad una visione più profonda della vita, che invita alla consapevolezza come mezzo per “aprire gli occhi” e sviluppare un’esistenza più responsabile. Urbanzen invece propone dei flashmob cittadini meditativi nei punti nevralgici delle città (Milano, Padova, Napoli..) dallo slogan “più siamo più silenzio facciamo”, sotto la guida del Maestro Zen Tetsugen Serra, con lo scopo di sensibilizzare chiunque vi prenda parte, “sedendosi” fisicamente sul presente.

