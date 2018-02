Disturbi del comportamento alimentare, corso di formazione interattivo a Selvazzano

Prevenire l'insorgenza precoce dei DCA fornendo gli adulti informazioni scientifiche, ma anche facilmente utilizzabili dai non addetti ai lavori, per poter comunicare nel modo corretto con i ragazzi e i loro genitori ed eventualmente, ove necessario, indirizzarli alle cure.

Questo il fulcro del corso di formazione interattivo per educatori, insegnanti, allenatori sportivi, genitori in programma il 24 marzo al centro civico Presca di Selvazzano

Il corso, gratuito, sarà tenuto da una psicologa clinica, psicoterapeuta, perfezionata nei disturbi del comportamento alimentare, e da un medico internista.

É prevista la distribuzione di una dispensa in cui saranno indicati gli aspetti medici e psichici legati ai DCA.

Gallery