Divertiamoci a Teatro Verdi con Carlo&Giorgio “Temporary show. Lo spettacolo più breve del mondo”

Uno spettacolo in linea con i nostri ritmi, perché si sa, non abbiamo un attimo di tempo, le nostre giornate sono talmente piene di impegni da non darci un secondo di tregua: dobbiamo fare tutto e subito in tempo reale, senza fermarci mai e sempre con la sensazione di non avere abbastanza tempo.

Figuriamoci poi potersi concedere un’intera serata a teatro.

E quindi, proprio per venire incontro alle esigenze del pubblico, ecco TEMPORARY SHOW lo spettacolo più breve del mondo: un’esperienza ai confini della brevità.

Autori e interpreti dei loro spettacoli da vent’anni Carlo & Giorgio – Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto – rappresentano un fenomeno unico di comicità intelligente, capace di portare a teatro un pubblico trasversale che in loro riconosce sé stesso, i vizi e le virtù del mondo in cui viviamo.

DETTAGLI

28 aprile 2018 alle 20.45

Carlo&Giorgio

Temporary show. Lo spettacolo più breve del mondo

Padova / Teatro Verdi

LA BANDA DEGLI ONESTI

Di: Carlo D’Alpaos, Giorgio Pustetto e Cristina Pustetto

con:

Carlo & Giorgio

Regia: Paul Kargyokris

BIGLIETTI

Platea, Pepiano/1° ordine (balconata) intero 29, ridotto 26, giovani 17;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata) intero 25, ridotto 22, giovani 14;

Palco 2° ordine (balconata) intero 25, ridotto 22, giovani 14;

Palco 2° ordine (no balconata) intero 18, ridotto 15, giovani 10;

Galleria intero 12, ridotto 10, giovani 8;

Ridotto: abbonato stagione 2017/18

Giovani: età inferiore a 26 anni

Divertiamoci a teatro - Abbonamento a 3 spettacoli a scelta su 5

Platea, Pepiano/1° ordine (balconata) intero 75, ridotto 60, giovani 33;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata) intero 60, ridotto 45, giovani 27;

Ridotto: abbonato stagione 2017/18

Giovani: età inferiore a 26 anni

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio.

