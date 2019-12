Divertiamoci a Teatro Verdi con Ennio Marchetto “The living paper cartoon”

Per la rassegna Divertiamoci a teatro, il Verdi, giovedì 5 marzo, propone lo spettacolo con Ennio Marchetto in “The Living Paper Cartoon”.

Maestro indiscusso del trasformismo teatrale, il veneziano Ennio Marchetto con i suoi celebri costumi di carta dà vita ad uno spettacolo che è una vera e propria Babilonia di creatività. The Living Paper Cartoon non ha confini, piace ovunque, ad un pubblico assolutamente eterogeneo dai 7 ai 70 anni. Non è facile spiegare cosa esattamente succeda durante un suo spettacolo. Ci sono dei costumi di carta, che raffigurano personaggi italiani e stranieri, e ad animarli c’è lui, straordinario performer capace di ripetere movenze e tic che rendono tutto esilarante. Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marilyn Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti… ma anche nuovi inediti protagonisti dello spettacolo come Lady Gaga, Arisa, Marco Mengoni. Ennio Marchetto non si limita però ad evocare grandi talenti del passato e del presente, come tutti i migliori trasformisti del palcoscenico la forza dello spettacolo consiste nella straordinaria velocità con cui il performer utilizza i costumi. Li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita ad uno spettacolo unico nel suo genere, un’autentica sarabanda di musica e teatro!

distribuzione: Terry Chegia

di: Ennio Marchetto e Sosthen Hennekam

con: Ennio Marchetto

durata: 1h 10’ senza intervallo

Giovedì 5 marzo alle ore 20.45.

Intero Ridotto Abbonati Giovani Platea, palco pepiano balconata, 1º ordine balconata 32 euro 29 euro 25 euro 15 euro Palco pepiano no balconata, 1º ordine no balconata, 2º ordine balconata 28 euro 25 euro 21 euro 12 euro 2º ordine no balconata, galleria 14 euro 12 euro 10 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* platea 20 euro - 15 euro 8 euro Posti a visibilità ridotta* galleria 8 euro - 5 euro 5 euro

