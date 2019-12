Divertiamoci a Teatro Verdi con Lillo e Greg in “Gagmen”

Per la rassegna Divertiamoci a teatro, il Verdi propone lo spettacolo con Lillo e Greg in “Gagmen” il 14 e15 febbraio 2020.

Dettagli

Uno sfavillante varietà firmato Lillo e Greg che ripropone vecchi e nuovi cavalli di battaglia della famosa coppia comica, questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico come Che, l’hai visto? (rubrica cult del famigerato programma radiofonico 610 condotto dai due) e Normal Man, che vede Lillo e Greg nei panni di due super eroi particolari. Il titolo Gagmen. I fantastici sketch parla chiaro: la forma più basica e diretta della comicità di Lillo e Greg, gli sketch migliori, essenza più pura del divertimento, depurati da qualsiasi orpello narrativo. Soltanto Lillo, Greg ed il loro carisma per una rivisitazione, personale e molto attuale, della più classica tradizione di sketch. Una lettura della realtà colta e intramontabile che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili e sempre attuali.

Un nuovo sfavillante varietà firmato Lillo e Greg che ripropone i più riusciti cavalli di battaglia della famosa coppia comica. Per una serata di sfrenato divertimento!

Lsd Edizioni Srl

Distribuzione Terry Chegia

di: Claudio Gregori e Pasquale Petrolo

con: Lillo e Greg

e con: Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini

regia: Lillo e Greg e Claudio Piccolotto

scene: Andrea Simonetti

musiche originali: Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni

costumi: NC POP

durata: 1h 55’ con intervallo

Quando

14 febbraio 2020 - 20.45

15 febbraio 2020 - 20.45

Biglietti

Intero Abbonati Giovani Platea, palco pepiano balconata, 1º ordine balconata 38 euro 33 euro 25 euro Palco pepiano no balconata, 1º ordine no balconata, 2º ordine balconata 35 euro 30 euro 22 euro 2º ordine no balconata, galleria 25 euro 20 euro 18 euro Posti a visibilità ridotta* platea 20 euro 15 euro 10 euro Posti a visibilità ridotta* galleria 10 euro 8 euro 5 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/gagmen-i-fantastici-sketch/

https://www.facebook.com/events/554291698650500/