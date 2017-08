Divertiamoci a Teatro Verdi con “Mamma…ieri mi sposo!”

Una commedia borghese ambientata negli anni 70. Ispirata alla grande tradizione del teatro comico inglese, dove gli equivoci generano situazioni paradossali, scambi di persone, straordinari meccanismi teatrali dove la risata scaturisce spontanea e continua…

Un uomo sui 50anni, (Gino Rivieccio) apprensivo e assolutamente sprovveduto, tiene nascosto alla madre (Sandra Milo) di essersi sposato da alcuni mesi e alla moglie (Marina Suma) di non aver mai detto a sua madre del suo matrimonio.

Per mantenere l’equilibrio suocera-figlio- nuora si inventa ricorrenti trasferte di lavoro e va invece a rifugiarsi in un villino di campagna, tenuto nascosto alla moglie, dove si incontra una volta al mese con un’altra donna, di cui lui subisce lo straripante amore. Sua madre!

Una sera il nostro eroe si trova in casa: prima la sua segretaria (Fanny Cadeo) in baby doll, inseguita da un marito furioso, poi la madre, quindi il suo socio in affari, il quale è anche l’amante di sua moglie, e infine la moglie avvertita da una telefonata anonima.

Per evitare pericolose rivelazioni, nel forsennato tentativo di tenere all’oscuro sua madre del suo matrimonio, si trova nella necessità di accumulare bugie su bugie sulle rispettive identità.

Ma alla fine la verità sta per emergere, straripare, non c’è più scampo.

Deve scegliere, decidere: abbandonare tutti e andarsene con la moglie? Lasciare la moglie e la madre e fuggire con la segretaria? Lasciare moglie la segretaria e la mamma e scappare con il socio? Quale altra scelta gli resta?

DETTAGLI

Mamma…ieri mi sposo!

Padova / Teatro Verdi

Tratto da: “Twixt” di Clive Exton

Libero adattamento di: Carlo Alighiero e Gustavo Verde

con:

Sandra Milo, Gino Riveccio, Fanny Cadeo

Regia: Pino Strabioli

ORARI

17 febbraio 2018 - 20.45

18 febbraio 2018 - 16

BIGLIETTI

Platea, Pepiano/1° ordine (balconata) intero 29, ridotto 26, giovani 17;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata) intero 25, ridotto 22, giovani 14;

Palco 2° ordine (balconata) intero 25, ridotto 22, giovani 14;

Palco 2° ordine (no balconata) intero 18, ridotto 15, giovani 10;

Galleria intero 12, ridotto 10, giovani 8;

Ridotto: abbonato stagione 2017/18

Giovani: età inferiore a 26 anni

Divertiamoci a teatro - Abbonamento a 3 spettacoli a scelta su 5

ACQUISTA ONLINE

Platea, Pepiano/1° ordine (balconata) intero 75, ridotto 60, giovani 33;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata) intero 60, ridotto 45, giovani 27;

Ridotto: abbonato stagione 2017/18

Giovani: età inferiore a 26 anni

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio.

