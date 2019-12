Divertiamoci a Teatro Verdi con il nuovo spettacolo di Marco e Pippo

Per la rassegna Divertiamoci a teatro, il Verdi, sabato 2 e domenica 3 maggio, propone il nuovo spettacolo di Marco e Pippo l’unico duo che è un trio.

Fuori abbonamento

Dettagli

Sono Gaetano Ruocco Guadagno, Filippo Borille e Marco Zuin ma si chiamano “Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio”. E quel poveretto di Gaetano? Perché il suo nome non compare? Forse perché è il più anziano? Forse perché è il più piccolo? In realtà l’unico motivo è che si è unito agli altri due solo successivamente, nel 2011 con lo spettacolo Centoc’incanta. Dal 2006 ad oggi hanno scritto e interpretato ben undici spettacoli comici, portando in scena divertenti sketch con uno stile di comicità pulito e immediato, che mischia l’italiano col dialetto veneto, la visual comedy con l’improvvisazione, la musica con canzoni e video. Marco, Pippo, Gaetano saranno in scena per la prima volta al Teatro Verdi e i loro personaggi ci porteranno in un viaggio in cui passo dopo passo si delineerà il percorso e si farà più chiara la meta, così anche lo spettacolo dal vivo, prenderà forma durante il viaggio. Con questo nuovo show ci riconosceremo nei personaggi dagli innumerevoli vizi e dalle magiche virtù. Cammineremo per arrivare al traguardo finale e imparare, ancora una volta, a ridere di più, anche di noi stessi.

Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, ci porteranno in un viaggio comico pieno punti di vista diversi, strani e distorti sulla realtà che siamo abituati a vedere ogni giorno.

Formacom

di e con: Marco Zuin, Filippo Borille, Gaetano Ruocco Guadagno

durata: 1h 40’ senza intervallo

Quando

Sabato 2 maggio alle ore 20.45;

Domenica 3 maggio alle ore 16.

Biglietti

Da 10 a 34 euro.

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/il-nuovo-spettacolo-di-marco-e-pippo-lunico-duo-che-e-un-trio/