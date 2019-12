Divertiamoci a teatro Verdi con “Nino Frassica & Los Plaggers Band”

Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale che vede protagonista uno scatenato Nino Frassica accompagnato dai Los Plaggers. Il nome Plaggers, una fusione tra Platters e plagio, fa capire il tipo di approccio che questi folli musicisti propongono nell’eseguire i più divertenti classici della canzone e canzonetta. Un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani tagliati e ricuciti alla maniera di Frassica. Verranno presentati motivetti legati alla carriera dell’artista come Cacao Meravigliao e Grazie dei Fiori bis, ma anche canzoni celebri come Viva la pappa col pomodoro o Mamma mia dammi cento lire e sigle d’altri tempi come Portobello. Travolto dal ritmo incalzante dello show il pubblico si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, che reinventa ogni brano a modo suo, ma partecipa anche in prima persona, scatenandosi sui medley dedicati alla musica degli anni ‘60 e ‘70. Il risultato è una grande festa, contraddistinta da un’atmosfera di complicità e di intesa, resa possibile dall’inesauribile verve comica del travolgente artista siciliano.

Nino Frassica reinventa i classici della canzone e canzonetta con il suo tono surreale e strampalato, dando vita ad una festa folle alla quale è invitato tutto il pubblico.

ART SHOW

con: Nino Frassica

e con: Ivano Girolamo (piano e voce), Umberto Bonasera (chitarra e voce), Natale Pagano (tastiere), Fabrizio Torrisi (sax), Eugenio Genovese (basso), Paolo Bonasera (batteria)

durata: 1h 45’ senza intervallo

Dettagli

Nino Frassica & Los Plaggers Band – Tour 2000|3000

Padova / Teatro Verdi

17 gennaio 2020 - 20.45

18 gennaio 2020 - 20.45

Biglietti

Intero Abbonati Giovani Platea, palco pepiano balconata, 1º ordine balconata 38 euro 33 euro 25 euro Palco pepiano no balconata, 1º ordine no balconata, 2º ordine balconata 35 euro 30 euro 22 euro 2º ordine no balconata, galleria 25 euro 20 euro 18 euro Posti a visibilità ridotta* platea 20 euro 15 euro 10 euro Posti a visibilità ridotta* galleria 10 euro 8 euro 5 euro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/nino-frassica-los-plaggers-band-tour-20003000-2/

https://www.facebook.com/events/400666217301598/