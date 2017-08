Divertiamoci a Teatro Verdi con “Sento la Terra girare”

Solare presenza del panorama comico italiano che coniuga una raffinata tecnica attoriale con una capacità di improvvisazione assolutamente spontanea e originale.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DI “DIVERTIAMOCI A TEATRO” DEL VERDI 2017/2018

Teresa Mannino, siciliana fortemente legata alla sua terra, laureata in filosofia, ha studiato teatro a Milano che è diventata la sua città d’adozione.

La sua comicità è graffiante, leggera, intelligente e sottile. Le sue storie dalla Sicilia attraversano tutta l’Italia per fermarsi nel grande Nord, per accendere un sorriso, far riflettere, scatenare una risata.

Si aggiudica a pieno titolo, con i suoi accattivanti monologhi comici, la conduzione della prima serata di Zelig con Mr Forest su Canale 5. Edizione condotta brillantemente nel 2013 grazie anche all’esperienza formativa di cinque edizioni di Zelig OFF (dal 2007 al 2011) che ha presentato con Federico Basso.

Ma il percorso artistico di Teresa si snoda tra esperienze comiche di palcoscenico e piccolo schermo, radio e cinema per approdare infine ad un mondo fatto di storie, emozioni e testimonianze.

Dopo 154 date nei teatri italiani con il suo spettacolo Sono nata il ventitré, con cui ha raccontato la sua infanzia, la sua vita e come è cambiato il mondo attorno a lei, Teresa Mannino torna in teatro con il suo nuovo spettacolo, ispirato sempre dalla sua amata Sicilia.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI “DIVERTIAMOCI A TEATRO 2017/2018” AL VERDI

DETTAGLI

13 marzo 2018 alle 20.45

Sento la Terra girare

Padova / Teatro Verdi

BANANAS PROUDACTION THEATRE

Di e con: Teresa Mannino

BIGLIETTI

Platea, Pepiano/1° ordine (balconata) intero 29, ridotto 26, giovani 17;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata) intero 25, ridotto 22, giovani 14;

Palco 2° ordine (balconata) intero 25, ridotto 22, giovani 14;

Palco 2° ordine (no balconata) intero 18, ridotto 15, giovani 10;

Galleria intero 12, ridotto 10, giovani 8;

Ridotto: abbonato stagione 2017/18

Giovani: età inferiore a 26 anni

Divertiamoci a teatro - Abbonamento a 3 spettacoli a scelta su 5

ACQUISTA ONLINE

Platea, Pepiano/1° ordine (balconata) intero 75, ridotto 60, giovani 33;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata) intero 60, ridotto 45, giovani 27;

Ridotto: abbonato stagione 2017/18

Giovani: età inferiore a 26 anni

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio.

I PROSSIMI SPETTACOLI DI "DIVERTIAMOCI A TEATRO" DEL VERDI