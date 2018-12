“La divina”, stagione di prosa con Alessandro Fullin al teatro Marconi di Abano

(foto Noemi Drogo)

Il ricco cartellone proposto per la stagione teatrale 2018/19 , nel trentennale della sua istituzione ad Abano, si presenta molto eterogeneo, coniugando eccellenza con varietà, in perfetto equilibrio tra cultura e intrattenimento, tra impegno e leggerezza, passando da argomenti legati alla contemporaneità a temi classici e storici.

Mercoledì 9 gennaio - Alessandro Fullin

“La Divina”

Assai liberamente tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri

di Alessandro Fullin

con Alessandro Fullin, Tiziana Catalano, Sergio Cavallaro, Simone Faraon, Paolo Mazzini, Mario Contenti, Ivan Fornaro

coreografie di Sergio Cavallaro

costumi di Monica Cafiero

regia di Alessandro Fullin

Dettagli

Nel 2009 Papa Ratzinger annunciò al mondo che il Purgatorio, come luogo fisico, non esisteva più. Dante Alighieri, saputa la notizia, si precipita per la seconda volta nell’Oltretomba per dipanare la spinosa questione e riscrivere la Divina Commedia. Ma dove mettere ora gli invidiosi? Gli iracondi? Gli accidiosi? Dubbi e tormenti attendono il Poeta che scopre inoltre che l’amore per Beatrice, dopo sette secoli, si è un po’ appannato. Tra demoni e cherubini, fiumi infernali e rinfrescanti panchine ecco una rilettura in chiave camp dell’ immortale poema che getta nello stessa bolgia Paolo Malatesta con gli Abba, Farinata degli Uberti con Liz Taylor. Alessandro Fullin torna a teatro con una nuova parodia, condita come sempre da aforismi esilaranti e pungenti ironie.

Biglietti

posti platea euro 20 - posti galleria euro 18

(diritto di prevendita: 10% del costo del biglietto)

Prevendita dei biglietti dal 15 novembre presso l’Ufficio IAT di Abano Terme in Via Pietro d’Abano (Isola pedonale) tel. 049 8669055 e online su www.arteven.it e www.vivaticket.it e relativi punti vendita.

Vendita il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro dalle ore 19

Informazioni

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’ufficio Manifestazioni Culturali in Villa Bassi Rathgeb Via Appia Monterosso, 52 - Abano Terme,

telefoni 049 8245275-277-217

eventi@abanoterme.net

Teatro Marconi di Abano Terme

Via Pio X (a fianco del Duomo di San Lorenzo)

