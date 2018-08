"I divoratori di cielo", recital di poesie francesi all'Arcella

Alliance Française Padova organizza, mercoledì 29 agosto dalle ore 21, un recital di poesie francesi voluto e creato per far scoprire la bellezza della pronuncia della lingua francese. L'evento si svolge in sala Ezio Riondato al patronato del Santuario dell’Arcella in via Lodovico Bressan.

Il recital "I divoratori di cielo" di e con José Sobrecases (attore), sarà accompagnato da improvvisazioni musicali eseguite da Magali Boureux (arpa celtica) e Lucas Sobrecases (violoncello).

Ha ottenuto il patrocinio del Comune di Padova ed è promosso nell'ambito delle iniziative di Arcellaground teatro.

"I divoratori di cielo", un viaggio nel paese delle parole

con un attore che dice e vive parole

parole di qui, parole di là

parole di ironia, parole di felicità,

parole di nostalgia, parole di eternità,

parole di malinconia, parole di amore

parole di allegria, parole del cuore

Parole di poeti e scrittori

famosi, ignorati, sconosciuti.

Parole vissute, parole offerte,

con grande semplicità

e tanta musica.

L'ingresso è gratuito e libero nei limiti dei posti disponibili.

La produzione è gentilmente offerta da Interstudio - Théâtre du Fleuve - Toulouse.

Cliccando qui potrete scoprire le traduzioni di alcune delle poesie del recital.

Contatti

Pagina Facebook e Twitter @AFPadova