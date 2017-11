Dobermahn al Caffè Pedrocchi

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1893743324272510/

Domenica 17 dicembre dalle ore 19

#DOBERMAHN at Caffè Pedrocchi | #Padova

Nella splendida cornice del #CaffèPEDROCCHI di Padova

arriva per la prima volta #DOBERMAHN

Dopo gli esclusivi eventi tenuti a #Venezia in occasione della mostra del cinema 2017 e di #Cortina in occasione della festa dell’immacolata, #Dobermahn arriva a Padova nell’esclusiva location in centro città!

Djset: Dj Andy-J

c/o Caffè Pedrocchi, Via VIII Febbraio. Padova

Dobermann Crew