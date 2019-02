"Doc, donne d'origine controllata", Francesca Reggiani in scena all'Alta Forum

Francesca Reggiani a Campodarsego

Sabato 9 marzo, ore 21, Alta Forum

Francesca Reggiani

in "D.O.C. - Donne d'origine controllata"

Dettagli

Attrice, comica e imitatrice italiana di cinema, teatro e televisione, Francesca Reggiani da sempre assicura comicità ed ironia in tutte le sue esibizioni.

Scarica la locandina dell'evento

Con questo nuovo show, uno dei pochi ‘oneman show al femminile’, ci offre un manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un mondo sempre più smagnetizzato.

Non esiste più la strada sicura, il posto fisso, il porto franco, la via retta. Oggi si procede per sbandamenti. Rimbalziamo tra vero e falso, tra realtà e reality, tra innovazione e tradizione. Con la sensazione di essere le palline di una partita a flipper giocata da altri. Non doveva andare cosi! E dunque non ci restano che due opzioni. Piangersi addosso. Farci sopra della satira. La Reggiani, naturalmente, sceglie la seconda. Affila le armi che le sono proprie per costruire uno spettacolo che procede per frammenti.

Monologhi sull’attualità, parodie di personaggi famosi, contributi video che fanno il verso a programmi televisivi e jingle pubblicitari. Un procedere sincopato, a strappi, per comporre un puzzle dove tutto si tiene, dove mondi apparentemente inconciliabili finiscono per parlare tra loro.

Ingresso

Biglietto unico: euro 10

Prevendite:

Bar Patrizio, via Kennedy, 7 - Campodarsego

Ufficio Cultura Comune di Campodarsego,

Vendita la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20 presso l'Auditorium

Info: Ufficio Cultura

tel: 049 9299827

e-mail: cultura@comune.campodarsego.pd.it