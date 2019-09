Proiezione del documentario sul dottor Mukwege, premio Nobel per la pace 2018

Si terrà a Padova il 2 ottobre alle ore 20.30 presso la Parrocchia Sant’Antonio d'Arcella la proiezione del documentario sul dottor Mukwege. La serata prevede la proiezione del documentario "L'uomo che ripara le donne" che racconta la vita del dottor Denis Mukwege, Nobel della Pace 2018 per aver salvato migliaia di donne e bambine violentate in Repubblica Democratica del Congo.

Al dibattito successivo partecipa don François Katsuva Mbahweka, medico pediatra collega del dottor Mukwege, in Repubblica Democratica del Congo. Don François offrirà inoltre un focus sul fenomeno di Ebola che deve affrontare in quanto Direttore dell'ospedale diocesano di Butembo.

Il documentario sarà presentato in lingua francese con i sottotitoli in italiano e il dibattito sarà tradotto in italiano. La serata, organizzata dall'Alliance Française di Padova e il Patronato di Sant'Antonio d'Arcella, ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova.

Informazioni e contatti

Web: http://www.alliancefr.it/padova/

Evento Facebook