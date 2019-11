Proiezione del documentario “Jacopo Linussio con passo lento e regolare” alla sede del CAI

Club Alpino Italiano

Padova, 19 novembre alle h 21

“I martedì del CAI”

Sede del CAI di Padova – Via Gradenigo 10 (ingresso libero)

proiezione del documentario

Jacopo Linussio con passo lento e regolare, regia di Giampaolo Penco della Videoest srl alla presenza della figlia Anna Linussio.

Dettagli

La storia della Lamborghi ski e di Jacopo Linussio è una storia di montagna. Racconta l’avventura di un imprenditore alpinista che, legato al proprio territorio, crea un’azienda di articoli sportivi per lo sci che ha prodotto lavoro e benessere per gli abitanti della Carnia

Per gli appassionati la Lamborghini Ski rimane ancora oggi non solo un ricordo giovanile ma un’emozione ancora viva che potrà essere rivissuta alla serata de “I martedì del CAI” con la proiezione del documentario “Jacopo Linussio con passo lento e regolare”, per la regia di Giampaolo Penco della Videoest srl, che si terra’ il 19 novembre alle h 21- presso la sede del CAI di Padova in via Gradenigo 10, (ingresso libero) alla presenza della figlia Anna Linussio.

Con la serata si vuole rappresentare l’imprenditorialità geniale di un uomo che è stato l’inventore del primo sci moderno in fibra di vetro ed è stato un alpinista che all’età di 85 anni stabiliva il primo record per longevità raggiungendo la vetta del Cervino.

La Lamborghini ski è stata un’innovativa azienda friulana nata a Udine nel 1909 e trasferita poi a Tolmezzo nel 1934 quando viene acquistata da Jacopo, e ha rappresentato l’epilogo di una lunga avventura imprenditoriale in Carnia legata alla famiglia Linussio, il cui avo aveva dato avvio, nel 18° secolo, ad un fiorente ed innovativo opificio tessile che era arrivato a dare occupazione a 30mila persone.

La Lamborghini Ski ha prodotto sci al top di gamma come i Fuego nel 1966, forse lo sci più amato e noto, che si svilupperà nei modelli Fuego Ghiaccio e Competition.

La cessione dell’azienda all’imprenditore Rino Snaidero avviene dopo un periodo di crisi nel 1974 seguita dopo dieci anni dalla chiusura definitiva di questo celeberrimo marchio degli sport invernali.

Info web

https://www.caipadova.it/

https://www.caipadova.it/attivita/dettaglio/eventi/quando-sciavamo-lamborghini/

Gallery