Anteprima televisiva “Alla scoperta di Torreglia” al Cinema Teatro la Perla

Ancora una volta il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, che ha preso vita da un progetto della Confesercenti Padovana, non perde l’occasione per mettere in mostra le sue bellezze a livello Nazionale.

Questa volta la location è Torreglia che verrà presentata tra i Borghi più belli d’Italia.

Il servizio, edito da TV2000, andrà in onda sabato 7 gennaio ore 14.20 e domenica 8 gennaio ore 6.20 su Canale 28, Sky140, TivùSat18, ma per chi non può aspettare, mercoledì 04 gennaio ore 20.45 si terrà una speciale anteprima televisiva al Cinema Teatro la Perla di Torreglia (Via Mirabello 47, 35038, Torreglia).

Appuntamento al quale non mancheranno il sindaco di Torreglia Filippo Legnaro e il Presidente di Confesercenti Nicola Rossi.

L’ingresso è gratuito per tutti i cittadini fino ad esaurimento posti.

È possibile prenotare inviando un messaggio WahtsApp o SMS con il nominativo e il numero partecipanti al cell. 3316179476 (attivo solo per messaggi no telefonate).