Sonore degustazioni con "La dolce vita": cena di gala felliniana e concerto al Caffè Pedrocchi

“La dolce vita” al caffè Pedrocchi

#unacenadaoscar

Venerdì 14 giugno ore 20.30

Plateatico Caffè Pedrocchi

Per festeggiare la chiusura della rassegna "Sonore Degustazioni", realizzata in collaborazione con l'Orchestra di Padova e del Veneto, il Caffè Pedrocchi presenta una Cena da Oscar!

La serata, già di per sé ricchissima di momenti emozionanti regalati dalle portate presentate dai nostri Chef e dalle note delle colonne sonore cinematografiche proposte da OPV Brass Quintet, vedrà la partecipazione straordinaria di Francesca Fabbri Fellini, nipote del Maestro, che ci racconterà, accompagnata dalle note degli Artisti, curiosi e interessanti aneddoti della vita professionale e non del regista.

Un momento dedicato al Maestro, già protagonista di una mostra in suo onore per i quasi 100 anni dalla nascita c/o i Musei Civici agli Eremitani fino al 1.9.2019, di cui tutti i partecipanti riceveranno coupon di ingresso gratuito.

“La vita è una combinazione di pasta e magia.” diceva Federico Fellini, il grande amore per la cucina, che spesso lo ispirava, ha portato alla realizzazione di un originale ricettario “A tavola con Fellini” che sarà omaggiato ai partecipanti al gala.

Evento patrocinato dal Comune di Padova

Prenotazione obbligatoria

Event price euro 75

Info e reservation

Tel. 0498781231

prenotazioni@caffepedrocchi.it

La Direzione del caffè Pedrocchi ringrazia gli sponsor dell’evento:

AZ Congress

Padova Pos srl

Media Partner:

Gruppo Editoriale Tv7

Radio Padova

Radio Easy Network

