Domande e risposte: scopri la verità sulla droga, webinar online

Riceviamo e pubblichiamo:

“Webinar interattivo per prevenire e informare sulle sostanze stupefacenti. Nel corso del 2018 il 25,6% degli studenti italiani, circa 660mila ragazzi, hanno utilizzato almeno una sostanza psicoattiva illegale. Circa 30mila studenti (1,2%) hanno usato sostanze senza sapere cosa fossero e nella maggior parte dei casi (78%) erano all'oscuro degli effetti che queste avrebbero avuto.

Per questo i volontari dell'associazione Mondo Libero dalla Droga hanno deciso di non fermare le attività di prevenzione e quindi hanno creato un webinar gratuito dove tutti i partecipanti potranno fare domande sull'argomento e ricevere le corrette risposte.

Queste iniziative si indirizzano soprattutto ai ragazzi in quanto ogni anno aumenta il numero di casi di minorenni che abusano di sostanze stupefacenti. Ma non solo, è anche indirizzato a educatori, insegnanti e genitori che vogliono avere maggiori informazioni su come prevenire l'uso di droga.

Ci saranno diversi ospiti tra cui la Dott.ssa Francesca Rossi, Educatrice di una Comunità, la Dott.ssa Laura Ricigliano, Criminologa, Alessandro Sparelli, volontario dell'associazione Mondo Libero dalla Droga e Vincenzo Dinoia che racconterà la sua testimonianza.

Lo scopo dell'iniziativa è di dare potere di scelta ai giovani e agli adulti fornendo loro fatti concreti sulle droghe, così che possano prendere una decisione fondata, dicendo no alla droga e aiutando gli altri a fare lo stesso. Infatti i volontari sostengono che "L'arma più efficace nella guerra contro le droghe è l'istruzione." come scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard.

Il webinar si terrà giovedì 23 Luglio alle ore 19.30 tramite la piattaforma ZOOM.

Per ricevere il link o per qualsiasi ulteriore informazione contatta il numero 391.438.1933 o scrivi a mondoliberodalladrogapadova@gmail.com.

https://www.facebook.com/MondoLiberodallaDroga/"