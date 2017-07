Evento inserito nel programma 2017 della Rassegna Padova Palcoscenico estate, organizzata dall'Assessorato alla Cultura con il supporto di MAT-Mare Alto Teatro Associazione culturale.

“Domani mi alzo presto” teatro alla Loggia e Odeo Cornaro il 25 luglio.

scrittura condivisa di Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, Michele Ruol

regia di Lorenzo Maragoni

con Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin

drammaturgia di Michele Ruol

una produzione Amor Vacui

realizzata con il sostegno del progetto Incubatore Produttivo del Teatro Stabile del Veneto

menzione speciale al Premio Giovani Realtà del Teatro 2015



Domani mi alzo presto e mi metto a studiare per l’esame. E finisco quel progetto che devo scrivere da settimane. E mi iscrivo in palestra. E attacco l’etichetta con il mio nome sul campanello di casa. Tutte le cose che vorrei fare. Tutte le cose che non ho mai tempo di fare. Domani mi alzo presto, e faccio una lista di cose da fare. È lunedì mattina. È una settimana decisiva per le scelte di vita di tre giovani adulti che condividono lo stesso appartamento. Eppure, sembrano impegnati a fare una sola cosa: procrastinare. Rimandare a domani. Passare giorni e notti a guardare infinite serie TV. Sempre meglio che affrontare il mondo reale. Domani mi alzo presto è una promessa da fare ogni sera e da disattendere ogni mattina. È una commedia. Dura un’ora. Come tre episodi di Friends. Come un episodio e mezzo di Breaking Bad. Come trecentoventi sigle di LOST. Domani mi alzo presto. Tra il dire e il fare c’è il procrastinare.

-----

Prenotazione fortemente consigliata tramite mail a questo link: http://bit.ly/PRENOTAZIONE_SPETTACOLI_MAT

Prezzo biglietto: 8 euro

Inizio spettacolo ore 21.30