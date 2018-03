"Domani torno a casa" al Cinema Esperia

Mercoledì 28 marzo alle 21 al Cinema Esperia va in scena "Domani torno a casa".

Il film documenta l'attività umanitaria di Emergency in luoghi devastati dalla guerra e dalla povertà come Afghanistan e Sudan, attraverso le storie di due giovani pazienti.

Murtaza è un bambino afgano di 7 anni ricoverato al centro chirurgico di Kabul dopo essere stato ferito da una mina antiuomo, mentre Yagoub è un ragazzo sudanese di 15 anni ricoverato al centro cardiologico di Khartoum.

Sono i due protagonisti delle toccanti storie raccontate dalla pellicola, che riassumono la tante altre che ogni giorno di verificano in tanti luoghi del mondo, per invitare il pubblico a riflettere e interrogarsi sugli orrori della guerra.