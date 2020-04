Domenica delle palme: la messa col vescovo in diretta via Youtube

Anche la domenica delle Palme, che apre la Settimana Santa, sarà, in questo tempo di emergenza sanitaria, una domenica con celebrazioni a porte chiuse e senza partecipazione di fedeli. Non ci sarà neanche la festa delle Palme dell’Acr, che tradizionalmente vedeva migliaia di bambini e ragazzi, provenienti da ogni angolo della Diocesi, confluire in piazza delle Erbe a Padova per un pomeriggio di condivisione, gioia e preghiera con il vescovo Claudio.

Ma grazie ai mezzi di comunicazione sarà possibile seguire la messa della Domenica delle Palme celebrata dal vescovo Claudio Cipolla, a porte chiuse, in Cattedrale a Padova, con inizio alle ore 9.30. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sui canali youtube (http://www.youtube.com/c/ DiocesiPadovaVideo), e social della Diocesi di Padova e in diretta televisiva su Tv7 Triveneta, al canale 12 del digitale terrestre.

Per i ragazzi e bambini che non potranno vivere quest’anno la festa delle Palme insieme, l’Azione cattolica ragazzi ha predisposto un video che sarà pubblicato alle ore 15 sui canali youtube della Diocesi e dell’Azione cattolica (www.acpadova.it) che prevede anche un intervento del vescovo Claudio indirizzato ad aiutare i più giovani a prepararsi alla Pasqua in questo tempo di prova.