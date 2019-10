“Domenica di carta” a Padova: apertura degli archivi e delle biblioteche statali

Domenica 13 ottobre 2019, torna l'apertura straordinaria di Biblioteche e gli Archivi statali, promossa dal MiBACT per valorizzare non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura.

Una giornata, regolata da orari e modalità differenti, interamente dedicata alle bellezze letterarie. Un tesoro inestimabile, presentato attraverso visite guidate, mostre, incontri, proiezioni e spettacoli teatrali e musicali. Un’occasione speciale per visitare anche i palazzi e gli edifici di pregevole bellezza monumentale che ospitano gli archivi e le biblioteche statali.

Qui, l'elenco (aggiornato in tempo reale) degli appuntamenti organizzati dagli Archivi e dalle Biblioteche pubbliche statali

Padova

Tutto Sessanta

Padova, Biblioteca Universitaria di Padova

Mostra - Il 13 ottobre 2019 Orario: 10 - 18

Attraverso una galleria di pubblicazioni esclusivamente padovane, e tutte rigorosamente anni Sessanta, si tenterà di recuperare lo spirito di quegli anni, con particolare riguardo al panorama ...

...metti una domenica in archivio...

Padova, padova, e altri luoghi

Visita guidata - Il 13 ottobre 2019 Orario: 9 - 13

Domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 9 alle ore 13, presso la sede in via dei Colli 24, si terrà l'apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Padova con esposizione documentaria e visite guidate ...

LIBRO ANTICO E LIBERTÀ DI STAMPA Il caso dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert

Padova, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Giustina

Visita guidata - Il 13 ottobre 2019 Orario: 15.30

Attraverso la presentazione di un caso esemplare e la visione di un campionario significativo di libri antichi, i partecipanti saranno introdotti al tema della censura esercitata sui libri dal ..

