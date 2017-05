"For.Este - Sostenibile. Vivere le piazze e il castello“, domenica ecologica a Este

Per “For.Este – Sostenibile. Vivere le piazze e il castello“, il 28 maggio torna l'appuntamento con la domenica ecologica.

Le domeniche ecologiche sono appuntamenti mensili che promuovono il consumo critico ed equilibrato e scelte di vita attente alle risorse naturali e umane.

Per “consumo critico” si intende l’acquisto consapevole di beni e servizi, tenendo in considerazione non solo il prezzo e la qualità dei prodotti, ma anche il comportamento dei produttori (come, ad esempio, l'eticità del trattamento accordato ai lavoratori) e la sostenibilità ambientale del processo produttivo.

Questi appuntamenti diventano, ogni mese di più, un luogo di scambio di buone pratiche, di proposta di prodotti naturali e biologici (con la partecipazione di quasi cento stand), di promozione di iniziative virtuose che tracciano la strada verso la riduzione degli sprechi secondo il principio in base al quale “riparare è meglio che gettare”.

INFORMAZIONI

http://www.comune.este.pd.it/index.php/ambiente-energia/news-tematiche-ambiente/1120-programma-domeniche-ecologiche-2017​