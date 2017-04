Domenica ecologica a Este

Domenica 30 aprile, dalle 10 alle 19, si terrà anche la cinquattottesima edizione della "Domenica Ecologica".

Un mercato di artigianato variopinto e creativo animerà le piazze di Este con oggetti unici e originali ottenuti con tecniche di lavorazione artigianale, nate dalla professionalità e creatività di artigiani del nostro territorio e non solo. Sarà possibile trovare ceramica, sartoria, pittura, macramè, prodotti a km zero, biologici e a spreco ridotto, riciclabili, fantasiosi, creativi. Molte delle materie prime utilizzate sono ricavate dal riuso e riciclo, per una forma di commercio eco-sostenibile.