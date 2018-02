“Time to dance!”, finale di “Domenica è sempre domenica” al centro Altinate

Prende il via il 18 febbraio "Domenica è sempre domenica", nuova rassegna culturale dedicata alle famiglie promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con gli artisti e le associazioni del territorio.

Kinder-corner e buffet

Ogni domenica a partire dalle ore 16.30 si potrà trascorrere un pomeriggio culturale tra mostre, spettacoli, installazioni e concerti usufruendo del servizio gratuito kinder-corner a cura dell’agenzia Non Solo Tata con laboratori e attività didattiche a tema artistico che permetteranno ai genitori di assistere alle performance mentre i bambini saranno seguiti dalle animatrici nell’apposito spazio. Inoltre Casa Vecchiato proporrà dei particolari menu “merenda baby” e “aperitivo con gran buffet” a un prezzo speciale per il pubblico.

Prossimi appuntamenti

L'evento

TIME TO DANCE!

Gran finale dedicato alla danza con l’energia travolgente dei ballerini di hip hop, street dance e break dance delle scuole Dance4Fun Academy e Showtime Studio e i performer di Mr Workteam.

Per questo evento proporranno una serie di esibizioni i ballerini Augusta Basile, Genny Giambrone, Sara Bolognesi, Marco Fuolega, Justin Pikla, Samuele Barbetta, Nicoletta Luiso, Gloria Calzavara, Giada Zanchetta, Mattia Bonivento e molti altri.

L’evento sarà arricchito dalla presenza sul palco dei performer di MR Workteam diretti da due coreografi e ballerini italiani di fama internazionale - Mike Fields e Ricky Benetazzo - professionisti del settore che hanno lavorato per Miss Italia, Xfactor, Amici e Mariah Carey.

