Gala di apertura della rassegna “Domenica è sempre domenica” al centro culturale Altinate

Prende il via il 18 febbraio "Domenica è sempre domenica", nuova rassegna culturale dedicata alle famiglie promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con gli artisti e le associazioni del territorio.

SCOPRI I DETTAGLI E GLI EVENTI DI "DOMENICA É SEMPRE DOMENICA"

Kinder-corner e buffet

Ogni domenica a partire dalle ore 16.30 si potrà trascorrere un pomeriggio culturale tra mostre, spettacoli, installazioni e concerti usufruendo del servizio gratuito kinder-corner a cura dell’agenzia Non Solo Tata con laboratori e attività didattiche a tema artistico che permetteranno ai genitori di assistere alle performance mentre i bambini saranno seguiti dalle animatrici nell’apposito spazio. Inoltre Casa Vecchiato proporrà dei particolari menu “merenda baby” e “aperitivo con gran buffet” a un prezzo speciale per il pubblico.

Prossimi appuntamenti

L'evento

GALA DI APERTURA

Protagonisti diversi artisti e associazioni del territorio in un pomeriggio di festa tra musica, danza, teatro e animazione per bambini.

Si esibiranno: Paolo Zanarella - Il Pianista Fuori posto con il suo inseparabile pianoforte; Cochabamba444 con una milonga di tango argentino; Non Solo Tata con laboratori per bambini e gli spettacoli di giocoleria dell’artista Salewa; Associazione Meraki con danze orientali ed etniche; Teatro Pirata con dimostrazioni e performance di teatro; Moviechorus con i cori big e teen e le loro interpretazioni delle colonne sonore dei film; Dance4Fun con esibizioni di hip hop e break dance; Associazione Play con dj set jazz.

Biglietti

Prevendite: Gabbia Dischi e scuola di musica Gershwin

Biglietteria online: www.vivaticket.it

Informazioni e prenotazioni

342.1486878

prenotazioni@associazioneplay.it