“Domenica è sempre domenica”, pomeriggio in musica al centro culturale Altinate

Prende il via il 18 febbraio "Domenica è sempre domenica", nuova rassegna culturale dedicata alle famiglie promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con gli artisti e le associazioni del territorio.

Kinder-corner e buffet

Ogni domenica a partire dalle ore 16.30 si potrà trascorrere un pomeriggio culturale tra mostre, spettacoli, installazioni e concerti usufruendo del servizio gratuito kinder-corner a cura dell’agenzia Non Solo Tata con laboratori e attività didattiche a tema artistico che permetteranno ai genitori di assistere alle performance mentre i bambini saranno seguiti dalle animatrici nell’apposito spazio. Inoltre Casa Vecchiato proporrà dei particolari menu “merenda baby” e “aperitivo con gran buffet” a un prezzo speciale per il pubblico.

Prossimi appuntamenti

L'evento

UNA DOMENICA CON SUMMERTIME KIDS & PROJECT E OXYGEN CHOIR

Evento dedicato alle voci con due cori della galassia Summertime per un emozionante viaggio nella canzone italiana e internazionale dal gospel alla musica contemporanea in un concerto estremamente coinvolgente.

Sul palco il coro dei giovanissimi Summertime kids & project, diretto da Elena Piccolo, e il nuovo progetto Oxygen Choir, diretto da Walter Ferrulli, che riunisce i genitori dei coristi e che darà vita a uno spettacolo gospel tra tradizione e contaminazioni, in puro stile Summertime.

Biglietti

Prevendite: Gabbia Dischi e scuola di musica Gershwin

Biglietteria online: www.vivaticket.it

Informazioni e prenotazioni

342.1486878

prenotazioni@associazioneplay.it