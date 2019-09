Domenica sostenibile “Vivi la città senza l’auto” a Padova

Una settimana ricca di eventi legati alla mobilità sostenibile si chiude con una domenica di festa nelle piazze del centro storico. Il 22 settembre sarà infatti una “Domenica Sostenibile” per “Vivere la città oltre l’auto”: per tutto il giorno stand informativi, attività e laboratori per bambini, biciclettate, intrattenimento musicale e altro ancora.

Si apre alle 10 nell’area spettacoli di piazze dei Frutti con il “Buongiorno musicale “ che precederà i saluti istituzionali del vicesindaco Arturo Lorenzoni e dell’assessora all’Ambiente Chiara Gallani e si chiuderà alle 19.30 con il concerto di chiusura di “Alma Swing”.

Sempre in piazza dei Frutti saranno presenti l’area ludica con i laboratori creativi sul riciclo e il “Grande gioco delle Mura”, ma anche stand informativi delle realtà padovane che si occupano di mobilità sostenibile, lo “Sportello Aria Pulita” e la mostra sui cambiamenti climatici realizzata nell’ambito del progetto europeo Life Veneto Adapt.

In piazza delle Erbe sarà presente il percorso ludico di sicurezza stradale per bambini a cura della Polizia Locale, laboratori di disegno, animazione e truccabimbi.



Piazza dei Signori sarà invece dedicata alle due ruote, protagoniste della Settimana della Mobilità anche grazie a Padova Bike City (https://padovabikecity.it/), festival diffuso della bicicletta. Oltre a stand informativi ed espositivi dalla piazza partiranno numerose pedalate a partire dalle 14: dalla caccia al tesoro in bicicletta, al tour Bici Picta lungo i luoghi candidati a entrare nel patrimonio Unesco, ma anche la biciclettata Padova-Sottomarina e quella lungo il Piovego (per il programma dettagliato: http://www.padovanet.it/evento/domeniche-sostenibili-vivi-la-citt%C3%A0-senza-auto-22-settembre-2019).

Sempre in piazza dei Signori sarà possibile assistere alla presentazione del Bike Polo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 a una esibizione di Baskin, il basket inclusivo per tutti.

In occasione della Domenica Sostenibile dalle 10 alle 18 la circolazione all’interno delle mura cinquecentesche è consentita solo a biciclette, mezzi di trasporto pubblico e di soccorso e per i casi eccezionali che vengono verificati dagli addetti della Polizia Locale. Gli unici veicoli autorizzati a circolare nelle vie chiuse al traffico sono quelli dotati esclusivamente di motore elettrico. Previsto infatti il divieto di circolazione, a tutte le categorie di veicoli a motore endotermico. Saranno accessibili i parcheggi Prandina e Piazza Rabin.

Tutte le info sulle iniziative delle Domenica Sostenibile: http://www.padovanet.it/evento/domeniche-sostenibili-vivi-la-citt%C3%A0-senza-auto-22-settembre-2019

Limitazioni alla circolazione: http://www.padovanet.it/informazione/divieto-di-circolazione-nellarea-del-centro-storico-domenica-22-settembre

Settimana della Mobilità: http://www.padovanet.it/evento/settimana-europea-della-mobilit%C3%A0-sostenibile-2019

Padova Bike City: http://www.padovanet.it/evento/manifestazione-padova-bike-city-2019

Domenica sostenibile - Vivi la città oltre l’ auto

22 settembre

Piazza dei Frutti

Dalle 10 alle 18

Stand informativi

Settore Ambiente e Territorio, Ufficio Informambiente Padova

Informazioni e materiale su: educazione ambientale, percorsi sicuri casa-scuola, raccolta differenziata, il progetto europeo LIFE Veneto ADAPT per l’adattamento ai cambiamenti climatici, il progetto “CAMmIN FACENDO... Mobilità sostenibile a Padova”.

Mostra “I cambiamenti climatici”: dalla conoscenza all’azione.

Sportello Aria Pulita punto informativo che l’amministrazione ha messo a disposizione di famiglie, condomini, imprese per offrire assistenza sulle opportunità oggi disponibili per realizzare interventi di riqualificazione energetica nella propria abitazione o acquistare un nuovo veicolo meno inquinante.

Ufficio Biciclette: Informazione sulla nuova Bicipolitana di Padova, bike sharing classico e bike sharing free floating, mobilità intermodale e tutto sulla ciclabilità.

APS Holding : Promozione del Servizio di car sharing a Padova.

Bicincittà: Informazione sul servizio pubblico di bike sharing a Padova.

Busitalia Veneto: Alla scoperta del servizio pubblico in città.

Trenitalia Trasporto Regionale Veneto

Alla scoperta del servizio ferroviario in Veneto.

Triclò - il trasporto merci con la bicicletta.Una soluzione logistica sostenibile per la distribuzione e la consegna di merci in città mediante una flotta di mezzi a pedalata assistita e non.

Duca degli Abruzzi

Informazioni sull’offerta didattica dell’Istituto di Istruzione Superiore di Agraria. Piante fiorite e arbustive prodotte dagli studenti – offerta libera.

Legambiente Padova Tra Bicipolitana e ciclabilità diffusa: muoversi in bicicletta a Padova.

Selle Royal : Controllo e riparazione gratuita della bicicletta.

Laboratori e attività ludiche

- Grande Gioco delle MuraLe Mura rinascimentali di Padova: costruzione di un grande plastico-puzzle delle Mura del ‘500 di Padova (8-12 anni). La via delle Mura di Padova: rintracciarne il percorso, con le sue porte, torrioni e baluardi tutt’ora esistenti, attraverso la consultazione di mappe storiche e fotografie attuali. A cura del Comitato Mura di Padova.

- Laboratori di giardinaggio e area “green” a cura di Garden Cavinato

- Laboratori di riciclo creativo per bambini a cura di Informambiente Padova

Area intrattenimento e spettacoli

Alle 10 - Buongiorno musicale a cura di Scuola G Lab

Alle 10:30

Saluti istituzionali

Vicesindaco, Arturo Lorenzoni

Chiara Gallani Assessora all’Ambiente

Alle 11

Spettacolo “Gipsy Bubble - Bolle vaganti” A cura di Gipsy Circus

Alle 12

Concerto di apertura

Les Fleurs Ensemble: Elena Nicoletti (violino), Elena Cardin (violino), Margherita Murgia (viola), Alessandra Juvarra (violoncello)

Un progetto tutto al femminile con un repertorio frizzante e coinvolgente: dalla musica classica alle più famose colonne sonore, dal tango argentino alla musica pop.

Alle 13.15 e alle 14.15

Yoga per la bici - doppia lezione preparatoria

Lezione Yoga preparatoria all’attività sportiva. Pratica dinamica pensata ad integrazione di un allenamento sportivo. Aiuta a limitare gli infortuni, a recuperare dopo un intenso sforzo fisico. Lezione condotta dalle insegnanti Enrica Bertazzo e Katiuscia Parpaiola dell’Associazione Sportiva Dilettantistica BeHappy.

Info. https://urly.it/32pa0

Alle 16

Storie di pedali

Il palco di Padova Bike City si apre a chi ama la bici e ha una storia da raccontare. Da Giona Uccelli, di rientro dalla incredibile avventura dell’Inca Divide Race sulle Ande, a Fabio Guglierminotti Wolf, che pedala per lottare e sognare anche contro la malattia.

Conduce Pietro Osti.

Dalle 17 alle 18

Esibizioni di danza

- Hip hop & street dance a cura di Dance4fun ASD e Showtime Studio, direzione artistica Augusta Basile

- Pizzica e altre tarantelle a cura di Terrasale, direzione artistica Silvia Cagnazzo

- Danze orientali, Bollywood show e Bhangra a cura di Associazione Meraki, direzione artistica Ingrid Nefer Zorini

Dalle 18 alle 19:30

Il Tango argentino incontra il Lindy Hop

a cura di Cochabamba 444 e Bounce - Swing Lovers

Un incontro tra due stili di danza tra i più amati dal pubblico: da un lato il tango argentino con la tradizionale milonga aperta a tutti per ballare sulle note dei grandi compositori come Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese e Carlos Gardel; dall'altro il Lindy Hop, ribattezzato “il ballo del sorriso”, passi semplici e tanto divertimento con le più celebri musiche swing.

Alle 19:30

Concerto di chiusura

Alma Swing : Lino Brotto (chitarra solista), Andrea Boschetti (chitarra ritmica), Mattia Martorano (violino), Beppe Pilotto (contrabbasso). La musica hot jazz degli anni Trenta e Quaranta si fonde con la cultura nomade manouche incontrando la mondanità parigina e la swing craze afro-americana.Uno spettacolo che attinge al repertorio di Django Reinhardt e Stéphane Grappelli, alla canzone del teatro musicale americano anni '30 e '40, agli standard jazz di tradizione New Orleans fino alla chanson francese e al repertorio della nuova generazione di interpreti del genere.

Piazza dei signori

Stand espositivi e prova biciclette

Forever Bike, Angel Bike, Pedalia, PH, Motus Mundi,

Venda Bikes, Arti Itineranti, Scavezzon (Brompton)

Esposizione auto ecologica: Ferri Auto

Stand informativi

Adventure Cycling Association: promozione del cicloturismo in generale e in particolare negli USA, anche con la testimonianza personale di Volker Schmidt.

Associazione Pedalia: esposizione e prova gratuita di cargo bike, quale soluzione ciclologistica per muoversi in modo sostenibile in città.

FIAB - Amici della bicicletta Padova: l’uso della bici come modalità di trasporto promossa con attività culturali, sportive ed educative. Sviluppo sostenibile con l’incremento dell’uso della bicicletta. Bike to work, bike to school. Escursioni ciclo-turistiche.

Bike Stop - La Pedivella Padova: l’uso della bici come modalità di trasporto promossa con attività culturali, sportive ed educative.

Alle 14

Caccia al tesoro in bicicletta per il centro storico

Caccia al tesoro per famiglie. In ogni tappa si recupererà un pezzo di bicicletta: vince chi rimonta perfettamente la bici. Arrivo, punteggi e premiazioni presso lo stand di Bike Stop (in piazza dei Signori)

Dalle 15 alle 18

Pedalata Settembrina

Pedalata di circa 20 km, prevalentemente su pista ciclabile, alla ri-scoperta di luoghi di straordinaria bellezza, a volte sconosciuti anche da chi vive e abita a Padova. Quota di partecipazione 4€. Minori 12 anni gratuiti.Prenotazione entro il 20/09:

sem2019fiabpadova@gmail.com – Iscrizioni in piazza Capitaniato, dalle ore 14 al gazebo FIAB Padova.

Dalle 16.30 alle 17

Brompton alternative bike tour

Un Brompton bike tour diverso dal solito, alla scoperta della forma d’arte più accessibile e meno elitaria che ci sia: la street art. Tour ad offerta libera, il ricavato andrà in beneficenza a Watoto KenyaOnlus.

Alle 170

Sala Nassirya – Sotto il Volto dell’orologio

CIclologistica – ingegneria della piccola distribuzione

È possibile una logistica a pedali? Dall’esperienza dell’@Associazione Pedalia. Milo Cargnelli, illustrerà la storia della ciclologistica, l’attualità e lo sviluppo delle consegne a pedali.

Dimostrazioni sportive

Dalle 10 alle 13

Presentazione e dimostrazione di bike polo

Presentazione del BIKE POLO in piazza: regole, attrezzi e mezzi per praticarlo. Dimostrazione dello sport con possibilità di provarne le basi. Info https://urly.it/32pa2

Dalle 17.30 alle 19

Esibizione di baskin in piazza

Una partita di Baskin Padova per ripensare la vita di ogni giorno tramite uno sport, un gioco: Il Baskin. Uno sport per tutti.

BIKE TOUR Sotto il Volto dell’Orologio

Dalle 14:30 alle 18

Bici-picta: la cerchia dei carraresi pedalando per le riviere ciclabili

Itinerario guidato lungo l’anello delle Riviere Ciclabili alla scoperta di alcuni dei monumenti di Urbs Picta, candidati a patrimonio dell’UNESCO. Info https://urly.it/32pa1

Dalle 16 alle 18

Padova Fancy Women Bike Ride

Pedalata al femminile per chiedere più spazio per le donne in strada, in città e nella società.

Piazza delle erbe

Dalle 10 alle 18

Percorso ludico di sicurezza stradale per bambini

A cura della Polizia Locale in collaborazione con l’Associazione Panther Boys. Percorsi stradali ludico/didattici appositamente realizzati: a piedi con ostacoli (da 3 a 10 anni), con la propria bicicletta (fino a 10 anni). È richiesta la bicicletta in buono stato. Caschetto obbligatorio.

Laboratori di disegno, truccabimbi e animazione per bambini

a cura di Non Solo Tata Padova

La libreria Limerick dall’Arcella si sposta in Piazza dei Frutti. Libri illustrati e graphic novel per diffondere la cultura del libro tra piccoli e adulti.

Sindrome EEC- 3° tempo L’Associazione svolge attività di assistenza sociale, sociosanitaria a favori di soggetti con malattia rara.